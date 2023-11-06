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İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: O her zaman baş tacımız

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#İmamoğlu#Özgür Özel#Kılıçdaroğlu
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: O her zaman baş tacımız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kurultayı’nın sonuçlanmasının ardından Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu için Ankara’dan İstanbul’a geldi. Dün gece saat 04.00’e kadar Ankara’daki CHP Kurultayı’nı yöneten İmamoğlu, 08.30’da İstanbul Maratonu’nun açılışını yapıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti.  Maratonun başlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu ile gecenin sonunda görüşüp görüşmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

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HELALLİK İSTEYECEĞİZ

“Ben kendisini dün (önceki)akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz, minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün (dün) de Divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür. Başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda, birçok konuda deneyimlerinden başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere hepimiz faydalanacağız, diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi. Kendilerine sağlık diliyorum. Allah sağlık versin. Ömrü uzun olsun.”

KOLTUKLARIMIZIN SAHİBİ DEĞİLİZ

Özgür Özel’in çok önemli bir dönemde çok önemli bir göreve geldiğini söyleyen İmamoğlu, CHP’deki değişime ilişkin de şöyle konuştu: “Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. 13 yılı aşkın süredir partimizde hizmet eden değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerimizi, minnetimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu demokraside var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Bir kurultayla, bir genel kurulla belki de Türkiye’de ilk defa bir lider değişimi de yaşanıyor. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan bir durum. Çok saygın bir kurultay geçtiğini düşünüyorum. Belki incitici anlar yaşandı. Onun dışında karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde, bir kişiye eğer hata yapmışsa da özrünü dileyerek mesaj dolu bir gündü. 4-5 Kasım benim için önemli tarihi anlardan birisi oldu.” İmamoğlu öğle saatlerinde Ankara’ya giderek kurultayda görev yaptı.

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Genel Başkan seçilen Özgür Özel, kutlama konuşmasını Divan kurulu masasında Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptı. Konuşmaların ardından ikili, birbirlerinin ellerini havaya kaldırıp sarıldı.

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#İmamoğlu#Özgür Özel#Kılıçdaroğlu

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