İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Cüneyt Çakıra büyük şok Harekete geçtiler...Cüneyt Çakır'a büyük şok! Harekete geçtiler...#Cüneyt Çakır
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Bakan Koca az önce paylaştı İşte en dikkat çeken 10 şehir...Bakan Koca az önce paylaştı! İşte en dikkat çeken 10 şehir...#Koronavirüs
Oğuzhan Asiltürke veda Erdoğan: Çok büyük emekleri geçtiOğuzhan Asiltürk'e veda! Erdoğan: Çok büyük emekleri geçti#Oğuzhan Asiltürk
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı geldi Kovid aşıları neden farklıHerkesin merak ettiği sorunun cevabı geldi! Kovid aşıları neden farklı?#Koronavirüs
Koronavirüse karşı ilk hap Fiyatı belli oldu...Koronavirüse karşı ilk hap! Fiyatı belli oldu...#KORONAVİRÜS
Kayseride ilk düdük geldi Tempo yüksek...Kayseri'de ilk düdük geldi! Tempo yüksek...#Süperlig
Doktorlar inanamadı... Hepsi midesinden çıktıDoktorlar inanamadı... Hepsi midesinden çıktı!#Litvanya
Korona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktıKorona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Volkan Demirelden çarpıcı istifa tespiti Kıyafetinden anladım...Volkan Demirel'den çarpıcı istifa tespiti! "Kıyafetinden anladım..."#Aykut Kocaman
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması

#Ekrem İmamoğlu#İSPARK#İBB
İmamoğlundan İSPARK açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu,  İSPARK ile ilgili soruya, "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok" yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte, yenilenen Maçka Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulundu.  Maçka Demokrasi Parkı'nın İstanbulluların içinde güzel anılar biriktirdiği bir alan olduğunu belirten İmamoğlu, "Maçka Parkı, İstanbul'un göbeğinde, merkezinde önemli parklarımızdan birisi. İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Nişantaşı, Osmanbey gibi, o bölgenin akışla beraber bu parklardan geçerek Taksim Meydanı'yla, Atatürk Kültür Merkezi'yle, İstiklal Caddesi'yle buluşacak güzel aksılar oluşturma konusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Maçka Parkı'mızın bu yeni hali İstanbul'umuza hayırlı olsun. Arkadaşlar güzel de bir tanımla, davetkar bir tanımla İstanbulluları 'Maçka'da buluşalım' diyerek de davet ediyorlar" dedi.

İmamoğlundan İSPARK açıklaması

Haberin Devamı

"NETLEŞİRSE, ZATEN PAYLAŞIRIZ" 

İmamoğlu, konuşmaların ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu,İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı yönündeki iddialara, "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse, zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle, gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok" yanıtını verdi.

Şirketin zarar ettiğine ilişkin tartışmaların sorulması üzerine ise Ekrem İmamoğlu "Daha önce 27-28 iştirakimizin nasıl çarçur edildiğini biz kamuoyuyla paylaştık. Soruşturmalar açıldı. Hala açılanlar var" dedi.

İmamoğlu, "Varsa bir eksiklik, zaten bakıyoruz, ediyoruz, inceliyoruz. Denetimli şirketlerimiz var artık. Hem ulusal hem uluslararası denetim hizmeti alan şirketlerimiz var artık. Yetmedi; iç denetim mekanizması kurduğumuz da bir şirket bünyesi var artık İstanbul'un. Çok profesyonelce bakıyoruz. Halk adına bakıyoruz bütün bunları yaparken. Bu bağlamda, gerçekten böylesi bir konuyu dile getirmelerini İstanbul'daki muhalefet üyeleri sağlıklı bir gelişme, iyileşme olarak görüyorum"  diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#İSPARK#İBB