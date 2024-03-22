İmamoğlu’ndan gençlere girişim vaatleri

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Yeni dönemde İstanbul’u girişimcilik ve teknolojinin merkezi haline getireceklerini söyleyen İmamoğlu, Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Üsküdar, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenler, Bağcılar, Başakşehir ve Esenyurt’ta 10 yeni bilgi ve inovasyon fabrikası kuracaklarını, bu yerlerin HIZRAY ve metro hatlarıyla da entegre olacağını söyledi. İmamoğlu bilgi fabrikaları ile yılda 5 bin olmak üzere, 5 yılda toplam 25 bin gence gelir sağlayacaklarını belirtti. Projeye göre İstanbul’da 3 ‘Girişimcilik Okulu’ kurulacak. Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde, 18-25 yaş arası için, ‘İnovasyon Yaz Kampları’ düzenlenecek. 750 girişim ve 3 bin girişimciye destek verilecek. Onay alan girişimler, 200 bin TL hibe desteğinden yararlanacak.