×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu’ndan gençlere girişim vaatleri

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Seçim#Proje
İmamoğlu’ndan gençlere girişim vaatleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Girişimci ve Sürdürülebilir İstanbul’ konulu toplantıda ekonomi ve gençlere yönelik projelerini anlattı.

Haberin Devamı

Yeni dönemde İstanbul’u girişimcilik ve teknolojinin merkezi haline getireceklerini söyleyen İmamoğlu, Pendik, Sancaktepe, Ataşehir, Üsküdar, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenler, Bağcılar, Başakşehir ve Esenyurt’ta 10 yeni bilgi ve inovasyon fabrikası kuracaklarını, bu yerlerin HIZRAY ve metro hatlarıyla da entegre olacağını söyledi. İmamoğlu bilgi fabrikaları ile yılda 5 bin olmak üzere, 5 yılda toplam 25 bin gence gelir sağlayacaklarını belirtti. Projeye göre İstanbul’da 3 ‘Girişimcilik Okulu’ kurulacak. Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde, 18-25 yaş arası için, ‘İnovasyon Yaz Kampları’ düzenlenecek. 750 girişim ve 3 bin girişimciye destek verilecek. Onay alan girişimler, 200 bin TL hibe desteğinden yararlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İmamoğlu#Seçim#Proje

BAKMADAN GEÇME!