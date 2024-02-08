İmamoğlu’ndan emekliye dönüşüm sözü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Afetlere karşı dayanıklı İstanbul için tam yol ileri’ toplantısında projelerini özetle şöyle sıraladı:

YÜZER İSKELELER: Pabuçdere, Kazandere, Sazlıdere, Terkos ve Elmalı barajlarını güçlendireceğiz. 32 deniz yapısını hızla güçlendireceğiz. Haliç Tersanesi’nde afete müdahalede kullanmak üzere 8 yüzer iskele üreteceğiz.

10 LOJİSTİK MERKEZ: İstanbul, Marmara Bölgesi ve diğer kentlerde yaşanacak acil durumlarda destek ve yardım organizasyonlarını yapabileceğimiz 10 afet lojistik merkezi için yerlerimiz hazır. Önümüzdeki dönem hızla hayata geçireceğiz.

50 BİN KONUT: Tespit ettiğimiz yaklaşık 200 bin yapıyı dönüştüreceğiz. Geçtiğimiz dönemde 10 bin konut sözü vermiştik. Mart sonuna kadar biteceklerle 12 bin konutu teslim etmiş olacağız. Hedefimiz 50 bin konutu dönüştürmek.

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YÜZDE 60’I İBB’DEN: Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin yüzde 60’ını biz karşılayacağız. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin yüzde 65’ini biz karşılayacağız. Kentsel dönüşüme giren tüm vatandaşlarımıza sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği sunacağız.

EMEKLİYE KİRA DESTEĞİ: Riskli bina ilan edilen yapılarımızda bakanlığın verdiği 5 bin 500 liranın üzerine 7 bin lira ekstra kira desteğini sadece ev sahiplerini değil, kiracıları da kapsayacak şekilde sağlayacağız.”