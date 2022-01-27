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İmamoğlu ve İngiliz Elçi’nin buluşması... ‘Balıkçı’ tartışması

#Ekrem İmamoğlu#Kar#Balıkçı
İmamoğlu ve İngiliz Elçi’nin buluşması... ‘Balıkçı’ tartışması

İstanbul’da yolların kardan kapandığı gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’yle balıkçıda çekilen fotoğrafı büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada yayılınca önce ‘eski’ denilen fotoğraf için İmamoğlu “Bir saatlik yemek molasıydı” dedi. İmamoğlu dün buluşmayı “25 gün önceden planlanmıştı” diye anlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’u 7 Aralık 2021 günü Saraçhane’deki başkanlık makamında ağırlamıştı. Pazartesi gecesi İstanbul karla mücadele ederken, Ekrem İmamoğlu’nun beraberinde eşiyle Rumeli Kavağı’ndaki Balıkçı Kahraman’a gittiği konuşuldu. Sosyal medyaya bir fotoğraf da düştü. Bazı kesimler fotoğrafın eski olduğunu belirterek mesajlara “Yalan” diye tepki gösterdi, bazısı ise yeni çekildiğini yazdı. Ekrem İmamoğlu’nun aracının bir kar küreme aracı nezaretinde Rumeli Kavağı’na gittiğini gösteren görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. İmamoğlu fotoğrafı “Bir saatlik yemek molası” mesajıyla doğruladı.

ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM

İmamoğlu dün de AKOM’daki basın toplantısında o geceye ilişkin soruları şöyle yanıtladı: “Benim yoğun bir gündemde çalışırken yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşınılmasını, manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade ederim. Çünkü bir büyükelçi ile yemekten bahsediyoruz. 25 gün önce buluşma gününü netleştirdik. Hatta gideceğimiz mekânı da belirlemiştik. Gizli bir yemek değil, kamuya açık bir mekandır. Benim 23 yıldır gittiğim bir mekan.

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SOHBET ETTİK, İLİŞKİLERİ KONUŞTUK

Sayın Büyükelçi kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önceden Ankara’dan kalkıp İstanbul’a gelmiştir. Gün boyu hem burada hem de sahada yaptığım çalışmalardan sonra bir vakit dilimini ayırıp resmi bir buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık. Sohbet ettik, ülkemiz hakkında konuştuk. Ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkileri konuştuk.

GÖRÜNTÜLER MOBESE’DEN

Ancak süreç sonrası beni çok ilgilendiriyor. Bir kere oradan görüntü verildi, birileri tartıştı, birileri savundu. Bunların hepsi bir kenara. Kaldı ki bir belediye başkanın bir iki saat bir yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama sonrası önemli. Bu konunun devletin imkânları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu önemli bir meseledir. Bu kişisel de bir meseledir.”

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İmamoğlu ve İngiliz Elçi’nin buluşması... ‘Balıkçı’ tartışması

GÖRÜNTÜ TEPKİSİ: YERLİKAYA’YLA PAYLAŞTIM

İmamoğlu Rumeli Kavağı’ndaki balıkçıya giderken çekilen araç konvoyu görüntülerini eleştirirken, “Ben bu konudaki düşüncemi Vali Ali Yerlikaya ile paylaştım. Özelikle kamera sistemleri bir suçun önlenmesi, suçun tespiti, bir kazanın tespiti için kullanılır. Genel Başkanımız da dile getirdi, bazı takip iddiaları, bazı dinlenme iddiaları dile getirdi. Biz bundan çekinmeyiz. Ama MOBESE sürecin bir parçası yapılarak servis ediliyor” dedi.

İmamoğlu ve İngiliz Elçi’nin buluşması... ‘Balıkçı’ tartışması

İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’da yaptığı açıklamada, “Kar süreçlerinde konuklarıyla birlikte 20 milyonluk bir kentte sıfır sorun beklemek hayalcilik olur. Elbette mağdur ettiğimiz, değil 5-6 saat, yarım saat bile beklettiğimiz vatandaşlarımıza dönük söyleyeceğim tek şey vardır; özür dileriz. Bunu istemezdik. Ama bu bir afet sürecidir. Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamaması, bir can kaybının olmaması sevindiricidir” dedi. İmamoğlu pazartesi gününden bu yana yapılan çalışmaları da özetle şöyle anlattı:

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72 BİN 195 TON TUZ

“30 yılın en yoğun kar yağışının bir anda düştüğü süreç oldu. İBB’nin sorumlu olduğu yol ağı 4 bin 23 kilometre. Karayolları’nın sorumlu olduğu yol ağları, bir de anlaşma gereği 3. köprü hattında sorumlu olan bir özel şirket var. Ayrıca 39 ilçe belediyesinin de sorumlu olduğu alanlar var. Görev sürecinde asla biz ve onlar diye bakmadık. Karla mücadelede 7 bin 421 çalışanımız, 1582 araç ve iş makinemiz hizmetine devam etti. Dört günde 72 bin 195 ton tuz, 32 ton solüsyon kullanıldı. 27 tane kurtarıcı vinçle süreci yönettik.”

O FOTOĞRAFA NE DEDİLER?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Dün tüm İstanbulluların sorduğu ‘Nerede bu kar küreme araçları’ sorusunun cevabı bulunmuş. Belediye başkanı, AKOM’a 40 km mesafedeki İstanbulun en iyi balıkçısında İngiliz Büyükelçisiyle eşli “yemek molası”na salimen gidebilsin diye küreme aracı konvoyuna eşlik ediyormuş...”

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AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Betül Sayan Kaya: “İstanbullu vatandaşlarımız saatlerce yollarda kalıp kâbus gibi bir gün yaşarken, İmamoğlu’nun yemek yediği restoranın güzergâhı 10’ar dakika aralıklarla tuzlanıyor. İstanbul’a da, İstanbullulara da yazık ettiniz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: “AK Partili bir belediye başkanı şehrinde yaşayanlar büyük mağduriyet içerisindeyken bu şekilde görüntülenseydi olacakları tahmin ediyoruz. Çok Yazık. Şu saatlerde de muhtemelen her zamanki pişkin tavırlarıyla kimleri nasıl suçlayacaklarını ajanslarıyla birlikte planlıyorlardır.”

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#Ekrem İmamoğlu#Kar#Balıkçı

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