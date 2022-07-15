İmamoğlu tatil dönüşü açıklama yaptı: Çocuklarla bir haftadan taviz vermem

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Ekrem İmamoğlu, dün Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “O gün İstanbul genelinde adına afet denebilecek bir olay yaşanmadı. Pınar Mahallesi’nde ortaya çıkan zarar ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı. Çünkü Esenyurt’taki dere yatağını ben olduğu yerden değiştirip başka bir yere kaydırmadım. Üç yılda, İSKİ bu baskınlar engellensin diye 12 milyar liralık yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. Hangi tedbiri alırsanız alın, benimle uğraşmaya, bana tuzak kurmaya devam edecekler.

SORUNU ÇÖZDÜK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hangi koşulda, hangi birimlerin neyi, nasıl, ne zaman yapacağı çok net bellidir. O gece sabaha kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3 bin 200 çalışanından başkan vekilimize, genel sekreterimize, üç genel sekreter yardımcımızdan İSKİ Genel Müdürümüze ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine kadar herkes sahadaydı. Tüm süreci bu dev kadroyla birlikte yönettik. Ve gerçekten de sorunu çözdük.

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SÜPERMEN DEĞİLİM

Keşke Ekrem İmamoğlu’nun elinde sihirli bir değnek olsa. Süpermen gibi olay yerine gelince o problemi orada, anında çözse. Ama bu tür şeyler ancak

Hollywood filmlerinde olur. Bu süreçte ‘Çizmeni giy, alanda fotoğraf ver’ diye çok sayıda samimi telefon almadım değil. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaş zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum.”

PANKARTLI PROTESTO

İmamoğlu’nun açıklama yaptığı dakikalarda, kendilerini İstanbullu vatandaşlar olarak tanıtan bir grup genç, belediye binasının karşısında “İstanbul’a hoşgeldin İmamoğlu” ve “İstanbulumuza hoş geldiniz” yazılı pankartlar açtı.

‘CUMHURBAŞKANI’NI KAHVEYE BEKLİYORUM’

İMAMOĞLU Saraçhane’deki 15 Temmuz programıyla ilgili bir soruya da “İlanlardan gördüm. Ben davet edilmedim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Ankara’da randevu istediğim gibi defalarca da Saraçhane’ye davet etmiştim. Acaba Saraçhane’ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane’ye uğrar mı diye burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi, çayımızı içmesini diliyorum” yanıtını verdi.