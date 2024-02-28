İmamoğlu MÜSİAD’dan destek istedi

Haberin Devamı

MÜSİAD’ın İstanbul’un ve Türkiye’nin önemli bir iş dünyası kuruluşu olduğunu belirten İmamoğlu, “Daha önce de gelme arzumuz olmuştu ama o zaman sağlıklı bir diyalog oluşturamamıştık. Sağ olsun Sayın Başkan sürece dönük nezaketiyle, bizi de ziyaret etmesiyle beraber bu buluşmanın çok değerli olduğunu şu anda hissediyorum. İstanbul’da bütün kurum, kuruluş ve paydaşlarla işbirliği önemli. Yoksa tek başına hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir oluşum çok fazla bilgiye sahip olduğunu iddia edemez. Biliyoruz ki MÜSİAD’ın içerisinde de çok zengin bir bilgi kaynağı ve tespitler var. Bu yöndeki işbirliğini umuyorum önümüzdeki süreçte daha güçlü bir seviyeye taşırız” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da İmamoğlu’nun nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip “Sayın Başkanım daha önce hiç gelmemişti. Teşrifleriyle bize onur verdiler” dedi.

Haberin Devamı

İmamoğlu daha sonra seçim çalışmalarına Güngören ve Esenler’de halk buluşmalarıyla devam etti.