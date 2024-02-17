İmamoğlu iş dünyasından destek istedi

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Görüşmenin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şöyle dedi: “Kendilerine bu yerel seçimdeki süreçte bizlerin nasıl bir hazırlık içinde olduğumuzu ve 5 yılın minik bir özetiyle, sonraki yıllara dair düşüncelerimizi aktardık. Kendilerinden bize aktarılan öneri, eleştiri ve bütün birçok duygularını not aldık. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. İş dünyasıyla ilgili, özellikle İstanbul Planlama Ajansı üzerinden kurduğumuz platformlarla çok verimli çalışmalar yapmış idik kurum olarak. Bunun bugün faydasını görüyoruz. Sayın Başkan ve heyeti bu konuda işbirliğine çok açık zemini oluşturmuş idi.”

11 İLÇEDE 11 KREŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. İmamoğlu, 11 ilçede 11 kreşin daha açıldığını ve bu projeyi çok önemsediklerini belirtirken “Bizden önce 25 yıl boyunca İstanbul’a tek bir kreş bile açmayan yönetim, sıfırdan başlayacakmış gibi kreş açmayı en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. Ben buna seviniyorum. Bunun bir mega proje olduğunu anlayabilmişler” dedi.