İmamoğlu ilçe başkanlarıyla Anıtkabir’de: 47 yıl sonra birinci partiyiz

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Anıtkabir ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu eşlik ederken, başkanlar ve adayların yanı sıra CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de heyette yer aldı. Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giren heyetin saygı duruşunda bulunmasının ardından mozoleye çelenk bırakan ve Misakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, özetle şu satırları yazdı:

EMANETİN EMİN ELLERDE

“Büyük Atatürk; Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı, en değerli mirasımız İstanbul’u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, kurucusu olduğunuz CHP’yi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21’inci yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yerelden başlayarak Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.”

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MANSUR BAŞKAN’A TEBRİK

- İmamoğlu çifti Anıtkabir’in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı konutunda ziyaret etti. Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’la görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, “Başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız” dedi.

- İmamoğlu çifti Anıtkabir’in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı konutunda ziyaret etti. Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’la görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, “Başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız” dedi.