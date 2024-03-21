İmamoğlu: Hazırlıklarımız tamam, sandıkta kontrolümüz en üst seviyede

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda 'Girişimci ve Sürdürülebilir İstanbul İçin Tam Yol İleri' isimli proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ve Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat da katıldı. İmamoğlu projelerini; 10 Yeni Bilgi Ve İnovasyon Fabrikası, 5 Yeni Tech İstanbul Ve 2. OGEM, İstanbul Robotics, İstanbul Girişimcilik Fonu, Girişimcilik Eğitimleri, Girişimci Destekleri, 2 Yeni Uluslararası Fuar Merkezi, Ar-Ge Merkezi, Data- İstanbul, İBB Wi-Fi Ve İBB Fiber başlıklarıyla anlattı.

“İBB’NİN BİZDEN ÖNCE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ 1 TANE BİNA YOK, SIFIR"

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İmamoğlu, “Ben size söyleyeyim; bize kentsel dönüşüm konusunda söz söylemeye kalkanlar, özellikle 99 sonrası ve özellikle 2022, yani merkezi iktidar olduklarından sonra, çok net ifade edeyim, büyük bir hesap mizanı orada duruyor ve bunun hesabını vermek zorundalar. İBB’nin bizden önce dönüştürdüğü 1 tane bina yok, sıfır. Diğer taraftan, imar değişiklikleriyle; adama, kişiye, bir takım imtiyazlı kişilere, milyarlarca dolarlık rant sağladılar. Bakın; dönüşümden bahsediyoruz. İBB’nin böyle bir adımı yok, böyle bir hassasiyeti yok. Diğer taraftan neler yapılmış? İmar değişiklikleriyle adama, kişiye, bir takım imtiyazlı kişilere, milyarlarca dolarlık rantlar. Bunların belgesi var, bunların dosyası var. Bunların, özellikle 2002’den bu yana atılan, 2004’ten bu tarafa atılan bütün adımları bu yönde. Ve soruyorlar rakibimize, İstanbul'da hiç dersine çalışmamış adaya, ‘İstanbul, depreme hazır mı?’ diye; ‘Kesinlikle hayır’ diyor. Sonra soruyu soran bir soru daha soruyor: Siz, 1999’dan beri İstanbul'da belediyesiniz, 2002’den beri iktidarsınız. Yani sorumlusu kim?’ deyince nutku tutuluyor. Yani o da biliyor ki, 5 yılda depremle ilgili sorunun çözülmesi mümkün değil. Ama esas sorumluluk, o geçirilen, boşa nafile geçirilen ve bunu bir rant fırsatına dönüştüren o, 2002-2004 sonrası İstanbul'un süreci" şeklinde konuştu.

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"İBB MECLİS ÇOĞUNLUĞUNDA DA BİR SORUNUMUZ OLMAYACAĞINI ŞİMDİDEN ÖNGÖRÜYORUM"

Projelerinin sunumunda ‘Halk Ekmek’e de değinen İmamoğlu, “Vatandaşlarımızın Halk Ekmek ürünlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, 100 yeni büfe kuracağız. Bu anlamda atacağımız adımlar da bizi kısıtlayan İBB Meclis çoğunluğunda da bir sorunumuz olmayacağını şimdiden öngörüyorum. Vatandaşlarımıza; buna benzer konularda bile siyasetin Ankara'dan talimatıyla, ‘Halk Ekmek büfesi yeri vermeyin, uzatın süreyi’ demesine kulak veren anlayışı, inşallah sizlerin bize sağlayacağı çoğunluk anlayışıyla, biz tam aksine size kulak veren, 16 milyonu dinleyen bir meclisi, İBB Meclisi'nde size yaşatacağımızın namus sözünü buradan bütün İstanbullulara vermek istiyorum" diye konuştu.

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"OYLARINIZA YÜREKTEN TALİBİZ"

İmamoğlu, “Bundan sonra da İstanbul’un hızının kesilmesine, rotasının geri çevrilmesine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul’un rotasını geri çevirmeye niyet edenlerin değil, ‘tam yol ileri’ diyenlerin kazandığı bir seçimi hep birlikte yaşamak zorundayız. 31 Mart günü, daha da çok çalışacağız. Tabii muhakkak sandık başına gidip, oyunuzu kullanmanızı istiyoruz. 31 Mart'ta, desteklediğiniz parti neresi olursa olsun; Büyükşehir Belediye Meclis’inde, ilçe belediyelerinde ve Büyükşehir’de oylarınıza yürekten talibiz. Biz, siyaset ve siyasi partiler ötesi ittifakın sesine kulak veren ve o ittifakla yürüyen güçlü bir iradenin sahibiyiz. Biz, 16 milyon insanın belediyesiyiz, 16 milyon insanın Belediye Başkanıyız" dedi.

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"HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM, SANDIKTA KONTROLÜMÜZ EN ÜST SEVİYEDE"

İmamoğlu, “Bu anlamda şunun bilinmesini isterim. Hazırlıklarımız tamam, sandıkta kontrolümüz en üst seviyede var. Ama seçim günü, bir fazla kişi daha görev alırsa, gücümüze güç katacak. Biz güçlendikçe, açıkçası güvencemiz daha da artacak. Bütün karanlık oyunlar, daha başlamadan bozulacak. Biliyorsunuz; 2019’da, aklımıza gelmeyen türlü türlü işler, başımıza geldi. Bu anlamda, önden ve öncü bir biçimde, kararlı bir şekilde görev almanızı, bizi yalnız bırakmamanızı çok ama çok istiyoruz. Onun için durmayın, beklemeyin; görev alın. Parti örgütlerimizle irtibata geçin. İstanbul Gönüllüleri ile irtibata geçin" diye konuştu.