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İmamoğlu, Galatasaray’ı ziyaret etti... Asıl hedef olimpiyat

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#İmamoğlu#GALATASARAY#Dursun Özbek
İmamoğlu, Galatasaray’ı ziyaret etti... Asıl hedef olimpiyat
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 07:00

Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un markaları 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halindeyiz. Esas hedefimiz olimpiyatları İstanbul’a kazandırma süreci” dedi. İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta ziyaret etti.

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Şampiyonluk yarışını, iyi oynayan takımın kazanması temennisinde bulunan İmamoğlu, Özbek’le birlikte yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

MEMLEKET MESELESİ

“İstanbul’un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var. Esas hedefimiz olan İstanbul’a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul’un bu marka kulüpleri en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekûn bir mücadeleyle mümkün. Biz, bunu inşa etmeye gayret ediyoruz. Devletimizin, hükümetin bütün birimlerini, kurumlarını bu yönüyle mektuplarımızla hep davet ettik ya da işin parçası olması noktasında bu niyet beyanının karşılık bulmasını istedik. Zira 2036’da kimin hangi makamda olacağının bir önemi yok. Mesele, memleket meselesidir.”

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DURSUN ÖZBEK: İSTANBUL İÇİN HAYIRLISI OLSUN

Dursun Özbek ise “Belediye seçimleri 31 Mart’ta. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Daha sonra da Mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçilme, yarışma dönemine girdik bu dönemde. İnşallah Türkiye için, İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak” dedi.

 

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#İmamoğlu#GALATASARAY#Dursun Özbek

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