İmamoğlu, Galatasaray’ı ziyaret etti... Asıl hedef olimpiyat

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Şampiyonluk yarışını, iyi oynayan takımın kazanması temennisinde bulunan İmamoğlu, Özbek’le birlikte yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

MEMLEKET MESELESİ

“İstanbul’un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var. Esas hedefimiz olan İstanbul’a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul’un bu marka kulüpleri en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekûn bir mücadeleyle mümkün. Biz, bunu inşa etmeye gayret ediyoruz. Devletimizin, hükümetin bütün birimlerini, kurumlarını bu yönüyle mektuplarımızla hep davet ettik ya da işin parçası olması noktasında bu niyet beyanının karşılık bulmasını istedik. Zira 2036’da kimin hangi makamda olacağının bir önemi yok. Mesele, memleket meselesidir.”

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DURSUN ÖZBEK: İSTANBUL İÇİN HAYIRLISI OLSUN

Dursun Özbek ise “Belediye seçimleri 31 Mart’ta. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Daha sonra da Mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçilme, yarışma dönemine girdik bu dönemde. İnşallah Türkiye için, İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak” dedi.