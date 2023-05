İmamoğlu Esenler'de TRAM34'ün tanıtımına katıldı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Metro'nun Türk tasarım ve mühendisliği ürünü, yerli üretim raylı sistem aracı TRAM34'ün lansmanı ile Ar-Ge Merkezi açılışı programına katıldı. İlk etapta üretilecek olan 34 Tramvayın, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattında kullanılacağı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu törende bir konuşma da yaptı.

"EN YÜKSEK BÜTÇEYİ HARCADIĞIMIZ İBB RAYLI SİSTEMLERİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün burada olmamızın nedeni hizmet maratonumuzun 300'üncü projesini sizlerle paylaşmak. Seçim maratonu sırasında hem açılış yapma sıkıntılarımız var. hem de bu süreci tam istediğimiz gibi sizlerle paylaşamam ama 300 günde 300 projemizin listesini sayfamızdan arkadaşlarımız görebilir. İnşallah biz 400'üncü projeye doğru da yol alırız. Önümüzde bir süremiz daha var. Ben bu dönemi özenli bir dönem olarak tarifliyorum. Çünkü biz bu şehir içi çalışmayı çok seviyoruz. Çok kısa süre içerisinde inşallah dediğim gibi ülke içinde çok çalışmaktan büyük onur duyacağımıza inanıyorum. İBB olarak özellikle önceliğimiz 16 milyon insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek.

Bunun için çok önem verdiğimiz ve çok mesai harcadığımız en yüksek bütçeyi de harcadığımız bölüm İBB raylı sistemleri. Net olarak söylemek gerekirse, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehrinin ulaşımdaki rahatlaması raylı sistemlerin gelişmesiyle mümkün. TRAM34'ü biz üreteceğiz. Çünkü TRAM34'ün sahibi İBB tesciliyle her şeyiyle AR-GE merkezine çıkan tüm patentleriyle. İşte burada az önce ayağa kaldırdığı sevgili yol arkadaşlarımızın emeğiyle bu mümkün oldu. Dolayısıyla artık bütün bu çalışma vatandaşlarımıza ait. Yani bazen şirketler, kurumlar onların da AR-GE'si var ama bizim burada bir farkımız kamuya bir patentli ürün kazandırıyoruz. Bu kıymetli yani 16 milyon İstanbul'un hak sahibi olduğu bir ürünü sizlerle paylaşıyoruz. Milli teknolojinin tam anlamıyla bu olduğunu da ifade etmek isterim" dedi.

"İNŞALLAH HERŞEY ÇOK GÜZEL OLSUN"

14 Mayıs seçimleriyle ilgili de konuşan İmamoğlu, "15 Mayıs herkesin evinde, yuvasında başka bir pencere aralasın. İnsanların aklına, fikrine, zikrine kıymet veren bilgisine hürmet eden, her insanı insan olduğu için seven, her insanın bir mucize olduğunu kabul eden ve her insanı o anlamda saygı duyan bir süreci var edelim inşallah. Gerçekten buna muhtacız. 86 milyon insanımız buna muhtaç. Çok büyük bir mutluluğa gebe, çok büyük bir mutluluğa, huzura gebe bir dönemdeyiz. Lütfen hassas olalım. Lütfen dikkatli olalım. Oyunu kullanırken belli bir yaş üstü insanlar kendisi için oy kullanmasın. Çocukları için, 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuklarını ne düşündüklerini samimi olarak sorsunlar. Onlar için oy kullansın. Samimiyetle söylüyorum öyle ve onları anlamaya çalışsınlar. Bu bağlamda Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah her şey çok güzel olsun" diye konuştu. Konuşmasının ardından İmamoğlu, AR-GE merkezinin açılışını yaptı. İmamoğlu AR-GE merkezinde incelemelerde de bulundu.