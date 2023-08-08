İmamoğlu: En güçlü yönetim olduğumuzu ortaya koyacağız

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte inşa ettikleri 17 bin 71 metrakare kapalı alana sahip Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gitti. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un da eşlik ettiği ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum; bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

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TUNCELİ’Yİ GEZDİ

İmamoğlu, Elazığ’daki açılışın ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da memleketi olan TUNCELİ’ye geçti. Hozat ilçesine bağlı Karabakır köyünde bulunan Ağuiçen Ocağı Cemevi ve Kültür Merkezi ile Pertek ilçesinde bulunan Sultan Hıdır Türbesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra Ovacık’a bağlı Koyungölü köyünde yaşayan Alevi dedesi ve halk ozanı olan Kedekli Zeynel Dede’yi ziyaret etti. İmamoğlu, Aleviler ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri’ne geçerek burada eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte mum yakarak dilek diledi.