İmamoğlu: Değişimin lideri olmak istiyorum

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Kurultay sürecinde gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu,CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi öncesinde İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli ve Büyükçekmece belediye başkanlarının ev sahipliğindeki başkanların toplantısına 14 başkandan 12’si katıldı. Yurtdışındaki bir başkanın online bağlandığı toplantıda 2 başkan ise mazeretleri nedeniyle yer almadı.

KONGRENİN K’SI ADAYIN A’SI

Edinilen bilgiye göre İmamoğlu, değişim ve yenilenmenin gerçekleştirilememesi halinde bunun yerel seçimlere de olumsuz etkisi olacağını belirtti. İstanbul tartışmalarına ilişkin, “Kimse İstanbul’u karşı tarafa teslim etmek istemez ama mesele sadece İstanbul’dan ibaret değil” diyen İmamoğlu, kendi durumu için de, “Ben ne kurultayın k’sından, ne adaylığın a’sından söz ediyorum, bunlardan söz etmiyorum, ben değişimden söz ediyorum, ben değişimin lideri olmak istiyorum” dedi.

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Başkanlar da “Yerel seçimler ne olacak? Bir değişim olursa İstanbul’da kiminle kazanılacak?” endişelerini dile getirdi. “Seçimlere kısa bir süre kaldı. Artık bütün gücümüzle seçimlere odaklanmamız gerekiyor” diyen başkanların, İstanbul’u yeniden kazanacak aday olarak gördükleri İmamoğlu’na, “Artık İstanbul’a dönün” mesajını verdikleri de öğrenildi.

İMAMOĞLU “BEN ADAYIM” DEMEDİ

CHP kaynakları, “Başkanların, ‘İstanbul’a dönün’ çağrısı, ‘kongre işlerini bırakıp buraya dönün’ demek değil, İstanbul’da seçimi kazanmaya yönelik samimi duygularının ifadesi. Ekrem Bey de zaten bugüne kadar çıkıp da ‘ben adayım’ demedi. Başkanlarla buluşmasında da böyle bir şey söylemedi. Değişimden söz ederken de bunun parti için ne kadar hayati olduğunu anlatırken aslında İstanbul’u yeniden kazanmak için de önemine dikkat çekti. ‘Bunu ben yapabilirim’ diyerek değişime liderlik yapabileceğini söyledi” değerlendirmesini yaptılar.

3. BULUŞMANIN PERDE ARKASI

KULİSLERİ KARIŞTIRAN İDDİA

İmamoğlu’nun belediye başkanlarından sonra İstanbul’daki ilçe başkanlarıyla da bir araya geleceği belirtilirken, kulislere yansıyan bir iddia tartışma yarattı. İmamoğlu’nun İstanbul’da örgütün patronu Canan Kaftancıoğlu’na davette bulunmadığı, Kaftancıoğlu’nun ise “Örgüt başkanlarını ne sıfatla çağırıyor” diyerek duruma tepki gösterdiği ve başkanlardan bu toplantıya gitmemelerini istediği öne sürüldü.

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‘DEĞİŞİMDEN KASTINIZ NE’

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun önceki günkü 3. buluşmalarının arka planına ilişkin ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun, değişim talebiyle ilgili olarak İmamoğlu’na, “bu taleplerin ben de farkındayım, zaten değişim için hemen ilk adımları da attık, parti yönetiminde önemli yeniliklere gittik, asıl değişimin gerçekleşeceği kongrenin de kararını aldık, süreç işliyor” diyerek, “değişimden sizin kastınız ne?” sorusunu yönelttiği öğrenildi. İmamoğlu’nun, değişimin sadece tabanın değil toplumun da beklentisi olduğunu vurgulayarak, “Ben değişimin, bunun nasıl olabileceğinin çalışmasını yapıp size getireyim” dediği, Kılıçdaroğlu’nun da, “yapıp getirin” yanıtı verdiği kaydedildi. İmamoğlu’nun hazırlatacağı “değişim raporu”nu bayramdan sonraki 4. buluşmalarında Kılıçdaroğlu’na sunacağı belirtildi.

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KILIÇDAROĞLU’NDAN DANIŞMAN OPERASYONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişileri görevden aldı. Bu kararla 20 kadar danışmanının görevlerine son verildiği belirtildi. Görevine son verilen danışmanlar arasında seçim kampanyasının koordinatörlüğünü yürüten Başdanışman Erdoğan Toprak, medya ve iletişimden sorumlu Başdanışman Tuncay Özkan, yoksulluk uzmanı danışman Hacer Foggo, diplomasi Başdanışmanı Ünal Çeviköz de bulunuyor. Yine görevine son verilen Başdanışman ve danışmanlar arasında Veli Özdemir, Rasim Bölecek, Kenan Nuhut, Deniz Demir, Nuşirevan Elçi, Mehmet Ali Yüksel, Cevdet Nasıranlı ile seçim sürecinde görev verdiği ülkücü kökenli Ramazan Kubat da yer alıyor. Görevden alma kararının, 4 Haziran öncesini kapsadığı, son seçimlerde milletvekili seçilerek geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun yeni diplomasi başdanışmanlığına getirilen emekli büyükelçi Namık Tan’ı kapsamadığı öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu MYK değişikliğinin ardından doğrudan kendisine bağladığı örgüt yönetiminin başına, “Örgütlerden Sorumlu Koordinatör Başdanışman” olarak eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u getiriyor.