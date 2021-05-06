İmamoğlu: ‘Bizim orada herkes böyle yürür’

İBB’nin 32 milyon liraya satın aldığı Bulgur Palas’ı gezen İmamoğlu, soruları şöyle yanıtladı:

(İçişleri Bakanlığı incelemesi): “Absürt, saçma. Yani şimdi İstanbul’da elini arkasında bağlayıp yürüyen herkes hakkında suç duyurusunda mı bulunulacak? Bizim oralarda herkes böyle yürür. İş bakanlıktan başsavcılığa, başsavcılıktan CİMER’e kadar gitti. Oradaki yetkililerin yerinde olsam, böyle bir süreci başlatmam.

Nikâh kıyma sözünü verdiğim bir gencin Batman’daki düğününe gittiğim bir gezide, seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. Belediye başkanına eşimle beraber bir Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ettim.”

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