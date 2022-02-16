İmamoğlu Avcılar'da temel atma törenine katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı tedirgin eden açıklama Haber vermeden işgal edebilirDünyayı tedirgin eden açıklama! 'Haber vermeden işgal edebilir'#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Akılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı Beyni mi donduAkılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı! 'Beyni mi dondu!'#Pekin 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
ABD’liler ‘romantik dolandırıcılara’ 1 milyar dolar kaptırdıABD’liler ‘romantik dolandırıcılara’ 1 milyar dolar kaptırdı#Dolandırıcı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler toprağa verildi Baba güçlükle ayakta durdu, dede bayıldıYangında ölen 3 yaşındaki ikizler toprağa verildi! Baba güçlükle ayakta durdu, dede bayıldı#Manisa
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladıAkılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı#ABD
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
Sancakın Güneş iddiasına cevap Montella Trabzona, Balotelli JuveyeSancak'ın Güneş iddiasına cevap! 'Montella Trabzon'a, Balotelli Juve'ye' #Beşiktaş
Ünlü oyuncu kendi ölümünü anlatmış: Yatakta cansız bedenimi bulacaklarÜnlü oyuncu kendi ölümünü anlatmış: Yatakta cansız bedenimi bulacaklar #Bob Saget
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Zenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı paranın kapısını açtıZenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı "paranın" kapısını açtı#Julia Fox
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu Avcılar'da temel atma törenine katıldı

#İstanbul#IBB#İSKİ
İmamoğlu Avcılarda temel atma törenine katıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da atık su ve yağmursuyu kanalı projesinin temel atma törenine katıldı.

Haberin Devamı

Avcılar'da geçen yılın sonlarında imar planı kabul edilen nüfusu 100 bini aşan Yeşilkent Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, göç alan bu mahallenin yıllardan bu yana mağdur olduğunu, imar planı olmaması nedeniyle altyapı hizmetinin götürülemediğini söyledi. İmamoğlu, "Burası İstanbul. Avcılar'daki, Üsküdar'daki, Kartal'daki, Bakırköy'deki Pendik'teki bu çirkin görüntüler dünyaya gösterilemez. İstanbul'un herhangi bir yerindeki çirkin görüntüler İstantanbullura yaşatılamaz, dünyaya gösterilemez" dedi. İmamoğlu, torunu ile birlikte orta sıralarda oturan Şerife Erdoğan'ı görünce görevlilerden onu oturduğu koltuğa getirilmesini istedi. Erdoğan, ön sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin arasındaki boş olan İmamoğlu'na ayrılan koltuğa elinde ekmek poşeti ile gelerek oturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında kurumların kalıcı, kişilerin geçici olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

İmamoğlu, "Dönemler, insanlar gelir geçer. İnsanlar yaptıkları iyi işler ile anılır. Kötü işler de unutulmaz. Allah bize iyi işler ile iyi işler ile anılmayı nasip etsin. Bu önemli bir şey. Bu millet bizden bizlerden faydalı işler gülümseyen insanları dinleyen güzel işler üreten yönetici karekterini isteyer. Ben öyle biri olmak istiyorum. Dolalayısı ile Türkiyemizin ve şehirlerimizin geleceğimizin geleceğine dair bu tarz insanların yönetici olması güzel insanlarımıza hizmet ederken hep iyilikleri ortaya koyması hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeden her insana eşit biçimde hizmet sunma karakterini önünde tutan, adaletli olan vicdanlı kimlikli işler yapan insanların yüzünü boyayan değil hizmet etmekten onur duyan yöneticiler ve yönetim anlayışının ülkemize kısmet, nasip olmasını diliyorum" diye konuştu.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da konuşmasında, "Avcılar başta olmak üzere Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde toplam maliyeti 340 milyon lirayı bulan bir yatırımın temelini atıyoruz. Proje ile 120 kilometre atık su ve yağmursuyu kanalı yatırımı yapılacaktır. Bu kapsamda, imar sorunu nedeniyle bugüne kadar yatırım yapılamayan başta Yeşilkent Mahallesi olmak üzere; Firuzköy, Cihangir, Denizköşkler ve Ambarlı Mahallelerinde atık su ve yağmursuyu kanalları yapılarak, yaşanan su baskınlarının önüne geçilecektir. Ayrıca bölgede yaşanan çevre kirliliği de son bulacaktır. Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerinde 50 kilometre diğer mahallelerde 15 kilometre civarında atık su kanalı yapacağız" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#IBB#İSKİ

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme