İmamoğlu: 1017 kez teftiş edildik

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İmamoğlu vatandaşlara hitap ederken özetle şöyle dedi:

ŞİRKETLERE GİRDİLER

“5 yıldır bu kardeşinizle uğraşıyorlar. 5 yıldır soruşturmalar, müfettişler, onlar, bunlar. Bizden önceki 5 yılın 12-13 katı. Hiç gelmedikleri şirketlere, ofislere, iştiraklerimize girdiler, çıktılar. Geçmişteki dosyalarımızı ters çevirdiler olmadı, düz çevirdiler olmadı, dik tuttular olmadı. Şimdi 5-6 gün yalanla, iftirayla, kumpasla bizi bu yolumuzdan döndürmeye çalışacaklar. Hadi oradan. İşinize bakın..

BİZDEN ÖNCE 146

KİPTAŞ, bizim değerli kurumumuz. On yıllardır oraya teftiş bile gelmedi. Ben dedim ki, ‘Arkadaşlar, bir çıkartın bakalım, Ankara’dan gelip de bizi kaç kez teftiş ettiler.’ Bu kardeşiniz ve ekibi, 5 yılda 1017 kez soruşturulduk. Müfettişler geldi, teftişler yapıldı. 1017 kez. Bizden önceki dönem, beş yıl kaç defa yapılmış biliyor musunuz? 146.”

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KENDİLERİ İTİRAF ETTİLER

İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’ndeki konuşmasında da İstanbul’un “kötü zihniyet” devrini, 2019’da kapattığını belirtti. “Şimdi 31 Mart’ta tarihe gömeceğiz” diyen İmamoğlu şunları kaydetti: “Bizim yaptığımızı onlar yapamazdı. Yapmadı zaten. Onlar israfçı, onlar rantçı. Biz ise icraatçıyız. Biz halkçıyız. Onlar, kendileri bile itiraf ettiler. Onlar ‘ihanetçiyiz’ demediler mi? Bunların ruhunda ihanet, bizim ruhumuzda merhamet var, merhamet. Bu şehrin, israfçılarla ve rantçılarla kaybedecek bir saniyesi bile yok.”