İmamoğlu: 10 gün sonra 2 metro açılışımız daha var

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Alibeyköy Lojistik Merkezi açılış törenine katıldı. Törende açılış konuşması gerçekleştiren İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

"2 METRO AÇILIŞIMIZ DAHA VAR"

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum’un ‘8 kilometre metro yaptılar ve İSKİ elektrik faturalarını ödeyemiyor' açıklamasıyla ilgili İmamoğlu, "Sadece şimdi açacağımız metrolar 20 küsur kilometre. Gelsin metro açılışında beraber adımlayalım isterse, beraber bakalım adımlayabilecek mi? 8 kilometreyi 8 adımla mı? Öyle söylediler bana, izleyemedim. İzleyemiyorum çünkü üzülüyorum adına. Sadece bir hafta 10 gün sonra 18’inde ve yanılmıyorsam 23’ünde 2 metro açılışımız daha var. Ataköy-İkitelli, Çekmeköy –Sancaktepe- Samandıra. İkisi bile 20 kilometrenin üzerinde, beklerim kendisini" ifadelerini kullandı.

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“AYNI CÜMLELERLE PROPAGANDA YAPACAK AMA TUTMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muğla mitinginde ‘Projelerimizi engellemek için her türlü girişimi yaptılar’ söyleminin hatırlatılması üzerine ‘Böyle bir durum mümkün müdür?’ sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, “Mümkün olabilir mi? Düşünsenize şuradaki lojistik alanı bile taşıyacağız. Dünya güzeli bir yer yaptık burada. Yani konforlu, şık, işçi sağlığı, araç güvenliği, TEM otoyoluna birkaç dakika mesafede muhteşem bir tesis etrafında 65 bin metrekare yeşil alan yaptık. Şuraya o emniyet otogarını aylardır, burası bitirip bu arada 3 buçuk, 4 ay oldu. Yani bugün, yarın, bugün, yarın sabırla bekledik. Yani bugün burada söylediğim cümleler, kaymakamlık, valilik yani bakanlık adına söylediğim cümleler, yani sabır taşının çatladığı an cümleleri. Açılışını yaptık. 2- 3 tüccar geldi, yerleşti. İnşallah onlar çözemeyecek ama bizim itibarlı esnafımız, tüccarımız yavaş yavaş buraya gelip vatandaş kendi işini çözecek, öyle düşünüyorum. Kamuyla kimse mücadele etmeye kalkmasın. Arkamızda hukuk var. Biz binlerce örnek anlatırız. Muhtemelen benim bütün cümlelerimi birebir kopyalayarak Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra aynı cümlelerle propaganda yapacak ama tutmaz" diye konuştu.

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“YARI BÜTÇE İLE İKİ KATI İŞ YAPIYORUZ"

‘İsrafı bitirdik deyip 175 milyon tabelalara harcadılar, israfı bitiremezsiniz’ eleştirilerine de cevap veren İmamoğlu, “İsrafı bitirdik. Yarı bütçeyle iki katı iş yapıyoruz" dedi. (DHA)