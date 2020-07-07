İmam Hüseyin Filiz kimdir? İmam Hüseyin Filiz'in biyografisi

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 1973 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1975 yılında aynı bölümde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Doktora derecesini İngiltere'de UMIST'ten aldı. ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesine 1982 yılında yardımcı doçent, 1985 yılında doçent unvanı aldı.

1983 - 1984 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığına, 1984 yılında Dekan Yardımcılığına, 1986 yılında Dekanlığa atandı. 1993 yılında Gaziantep Üniversitesi Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. Çeşitli tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

1987 - 1990 ve 1993 - 1996 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. 2000 - 2003 yılları arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2 dönem (1996 - 2004) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. 1 Kasım 2017 tarihinde emekli oldu. Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Machine Elements I ve II isimli problem kitapları olup, NC and CNC Fundamentals, Machine Desing ve Machine Tool Design isimli ders notları kitap hâlinde basılmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Filiz, evli ve 2 çocuk babasıdır.