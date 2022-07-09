İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, iş insanı İnan Kıraç, yakınları ve sevenleri katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Türkmen’in eşi Füsun Türkmen, “Söz günü değil, duygu günü. Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik. Ülkemiz de öyle” dedi. Türkmen’in oğlu Güner Türkmen ise “Babamı herkes bir devlet adamı olarak, büyükelçi olarak tanıyor. İnsan olarak da çok kıymetli bir insandır. Baba olarak da tarif edilmez. Sevgiyle uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Türkmen, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da defnedildi.

Haberin Devamı