Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

#İlter Türkmen#Vefat#Tören
İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen (95) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Türkmen için dün öğle vakti Teşvikiye Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, iş insanı İnan Kıraç, yakınları ve sevenleri katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenazeye çelenk gönderdi. 

İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Türkmen’in eşi Füsun Türkmen, “Söz günü değil, duygu günü. Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik. Ülkemiz de öyle” dedi. Türkmen’in oğlu Güner Türkmen ise “Babamı herkes bir devlet adamı olarak, büyükelçi olarak tanıyor. İnsan olarak da çok kıymetli bir insandır. Baba olarak da tarif edilmez. Sevgiyle uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.  Türkmen, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da defnedildi.

Haberin Devamı

İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlter Türkmen#Vefat#Tören

BAKMADAN GEÇME!

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere