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İller arası göçte en fazla gençler taşındı

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Göç İstatistkleri
İller arası göçte en fazla gençler taşındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:00

2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. En çok göç alan ve göç veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. En fazla göç hareketliliği ‘eğitim’ nedeniyle 20-24 yaş arasında gerçekleşti.

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait iç göç istatistiklerini açıkladı.

- 2007-2008 döneminde yüzde 3.18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2022 yı-lında yüzde 3.27 oldu. 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47.9'unu erkekler, yüzde 52.1'ini ise kadınlar oluşturdu.

LİDER İSTANBUL

- İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il. 189 bin 104 kişi ile Ankara ikinci ve 132 bin 426 kişi ile İzmir üçüncü en çok göç alan il.

- En az göç alan iller 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis.

- En çok göç veren iller de 418 bin 82 kişi ile İstanbul, 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir.

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- En az göç veren iller 7 bin 578 kişi ile Tunceli, 7 bin 629 kişi ile Kilis ve 8 bin 157 kişi ile Ardahan oldu.

EĞİTİM İÇİN GÖÇÜYORLAR

- 2022 yılında en fazla göç hareketliliği, 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu grubun en önemli göç et-me nedeni eğitim. Bu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sı eğitim, 91 bin 612'si işe başlamak/iş bulmak ve 50 bin 338'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

 

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Göç İstatistkleri

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