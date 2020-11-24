İlla AVM'de yeme ısrarı

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da ’gel- al’ hizmetine geçildi. Alışveriş merkezlerindeki (AVM), yeme-içme yerlerinin de dahil olduğu kısıtlama, cuma günü itibariyle başladı. Ancak hafta sonunda AVM’lerin yemek katlarında tepki çeken manzaralar ortaya çıktı.

‘GEL-AL’I YANLIŞ ANLADIK

İstanbul’da bir AVM’de, vatandaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların AVM’nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü. İzmir’de de masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yerlere ve kenarlıklara oturarak yemeklerini yedi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu görüntüler de sosyal medyada paylaşılınca büyük tepkiye neden oldu.

MEGAFONLU UYARI

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plaj ve sahil yürüyüş yolu, pazar günü saat 10.00’dan itibaren güzel havayı fırsat bilenlerle doldu taştı. Polis ve zabıta ekipleri, halkı sosyal mesafe kuralı ve maske takma konusunda hassasiyet gösterip dikkat etmeleri konusunda megafonla uyardı. Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Kapsız koordinesinde 4 yunus ve 4 motosikletli polis ile zabıta ekipleri, yaya 15 sivil polis 11 kilometrelik sahil yolunda çalışma yaptı. Yapılan denetimlerde yasak alanlarda sigara içen ve maske takmayan 60 kişiye tutanak tutularak idari para cezası kesilmesi için Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.

9 BİN 583 KİŞİYE CEZA

TÜRKİYE genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün sabah 05.00’te sona erdi. Polis yaptığı denetimlerde, izin belgesi ibraz edemeyen kişilere 3 bin 180’er lira para cezası yazdı. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.