İlk uzay misyonu tamam

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat’ta Dünya’ya iniş yapan astronot Alper Gezeravcı, ABD’deki kontrollerinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi. Gezeravcı’yı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

BU HER HANEDEKİ ÇOCUĞUN BAŞARISI

Gezeravcı çiçeklerle kendisini karşılayan 13 çocuğa Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderken götürdüğü ve Dünya’ya geri getirdiği 13 Türk bayrağını verdi. “Orada gerçekleştirdiğimiz her bir deneyi temsil eden bir Türk bayrağını gençlerimize vererek kutlu yolculuğun bayrak değişimini gerçekleştirmiş bulunduk” diyen Gezeravcı, bunun bir yere varış değil, sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Gezeravcı şöyle konuştu: “Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz damarlarımızdaki asil kanın potansiyelinin farkında olamayışımızdı. Koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz. Bu başarı bireysel değil, her hanedeki çocuğun başarısıdır. 10 hedeften biriydi bu. Devletin bu noktada enjekte ettiği özgüveni damarlarımızda hissettik. Askeri havacılıkta ‘hedef büyülenmesi’ tabiri var. Bakıp da büyülenmediğiniz bir an yok.”

HİÇ ZORLANMADIM

Sağlık durumuyla ilgili de sorun yaşamadığını belirten Gezeravcı, “Yerçekimsiz ortamda adaptasyon sorunu yaşamadım. Zorlandığımı hissettiğim bir an olmadı” dedi.

SEYAHAT DEĞİL GÖREVDİ

- Gezeravcı, uzaya gidişinin seyahat olarak değerlendirilmesine ise şöyle karşılık verdi: “Yaptığımızın uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat. Biz orada emsalleriyle en az eşit düzeyde ve bazı noktalarda daha ileri düzeyde hiç bir aksaklık yaşamadan çok tatmin edici bir görev yerine getirdik. Bunu da otoritelerin ifadelerine istinaden söyleyebilirim.”

HER EMRE HAZIRIM

Gazetecilerin bundan sonra ne yapacağına dair sorusuna ise Gezeravcı, “Bugünlere devletimin verdiği eğitim ve imkânlarla geldim, devletim ne emrederse hazırım” yanıtını verdi. Bakan Kacır ise, “Bizim beklentimiz, 81 ilde gençlerimizle buluşmalar gerçekleştirmesi” dedi.

ERDOĞAN KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezeravcı’yı ve ailesini Esenboğa Havalimanı’nda kabul etti. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdi. Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı. Görüşmede yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ayrıca sosyal medyadan mesaj yayınlayarak Alper Gezeravcı’yı kutladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndayken kendisi ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan “Benimle konuşmayı bitirdikten sonra yukarıya doğru çıkış oldu. O nasıl oluyor” sorununu yöneltti. Gezeravcı ise, “Herhangi bir yere gitmemek için ayaklarımla yerde tutunuyordum. Konuşma bittikten sonra ayak uçlarımla küçük bir hareket yaptım. Bu yüzden havalandım” dedi.

ANKARA’YA UZAY MERKEZİ

- Bakan Fatih Kacır, “Bu misyon, bu yönüyle bilim toplumu olma istikametinde yeni bir başlangıç olmuştur” diyerek hedefleri şöyle anlattı: “Milli Uzay Programı’ndaki çalışmalara devam edeceğiz. Deney çıktılarını dikkatle değerlendireceğiz ve gerekli desteği sunacağız. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır. Ankara’da Uzay Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuracağız. Türksat 6A’yı yakın zamanda uzaya göndereceğiz.”