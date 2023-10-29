İlk Türk uzay yolcusu CNN Türk’e konuştu: Kanatsız nasıl uçulduğunu merak ediyorum

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Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında 100. Yılda uzaya gidecek iki Türk var. Onlardan biri F-16 pilotu olan Alper Gezer Avcı. hava harp okulundan elektronik mühendisi olarak mezun olan Avcı, 21 yıl boyunca hava kuvvetlerinde önemli görevlere imza attı. Uzay yolculuğu öncesi aldığı eğitimleri ve orada geçireceği süreci CNN Türk’e anlattı.

Alper Gezer Avcı’nın açıklamaları şu şekilde:

Hayatta kalma eğitimlerimiz, ağustos ayının içerisinde Washington eyaletinin açık sularında gerçekleşti. Göreve gitmeden kısa bir süre öncesinde 0 G eğitimlerimizi buna yönelik olarak hazırlanmış özel bir hava taşıtının içerisinde gerçekleştiriyor olacağız.

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FIRLATMA TARİHİ NE ZAMAN?

Tarihi telaffuz etmek için tarihin yaklaşması gerekiyor. Fırlatmayı birinci derecede etkileyen koşullardan bir tanesi hava durumu.

GÖREVİNİZ NE OLACAK?

Çok önemli, değerli deneylerimizi, mikro yer çekimi şartlarında gerçekleştireceğiz. Orada elde ettiğimiz bilimsel sonuçları getirerek bundan sonraki değerlendirme ve onun üzerindeki bilimsel çalışmalarının devam edebilmesi için değerli bilim adamlarımıza sunmak, asli sorumluluğumuz bu.

Yıllardır gök yüzünde uçma şansı elde etmiş bir insan olarak bir ortamın içinde nasıl hareket edildiğini, kanatsız nasıl uçulduğunu merak ediyorum.

UZAYA ADINIZI YAZDIRACAKSINIZ, BU MİSYONU ÜSTLENMEK NASIL BİR DUYGU?

Harika bir duygu, bu işin onuru kesinlikle bireysel değil. Asıl mutlu olduğum kısım şu: Bizim isimlerimiz sembolik önemli olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağlam iradesi ile bu işi yapmış olmasıdır.

100 YILDAN SONRA NELER OLMASINI İSTERSİNİZ?

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Türkiye Cumhuriyeti bu alanda da haklı gururu yaşayabileceği ve sürdürebileceği şeklide hak sahibi olarak uzaydaki yerini almasını hayal ediyorum.