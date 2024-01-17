İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya memleketindeki yörüklerden destek

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Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesi kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelen savaş pilotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yıl savaş pilotluğu yapan Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibinin 18 Ocak saat 01.11'de fırlatılması planlanıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde doğan Yörük kökenli Alper Gezeravcı'nın uzaya, Türk bayrağı ve Yörük kültürüne ait bazı sembolleri götüreceği öğrenildi. Silifke'de yaşayan Yörükler ise Yörük kültüründe önemli bir yer tutan deve ve eşeklere binip, 'Silifke'mizin Gururu' pankartı taşıyıp, Gezeravcı'ya destek verdi. Yörükleri, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya da destekledi.

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Yörüklerle birlikte Gezeravcı’ya destek veren Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Bugün Allah kısmet ederse 17’sini 18’e bağlayan gece saat 01.11'de kısmet ederse Yörük çocuğumuz Alper Gezeravcı’yı bütün Silifkeli hemşehrilerimizle birlikte Anıt Meydanı'ndan uğurlayacağız. Bugün her platformda Yörük olduğunu söyleyen kardeşimize Silifke’nin Yörük kültürünü yaşatan Toros dağlarından selam göndermek istedik. İnşallah Allah’ım kazasız belasız gidip gelmesini nasip eder” dedi.

Sarıkeçili Yörükler Derneği Başkanı Bayram Gök ise, “Uzaya giden albayımızla gururluyuz, mutluyuz. Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin” diye konuştu.

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023 tarihinde İstanbul TEKNOFEST’te tanıtıldı.

Axiom Space’in, ISS'e göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

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Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 01.11'de yapılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye'nin 2021'de ilan ettiği Milli Uzay Programının 'ilk insanlı uzay misyonu' hedefine ulaşacak.