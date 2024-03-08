İlk Türk kadın subaylardan Albay İnci Arcan ziyaret edildi

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’nin ilk kadın subaylarından biri olan Emekli Muhabere Albay İnci Arcan’ı Datça’daki evinde ziyaret etti, çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ile getiren Arcan, anılarını anlatıp, meslekle ilgili tavsiyelerde bulundu.

EMEKLİ MUHABERE ALBAY İNCİ ARCAN KİMDİR?

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin ilk kadın subaylarından biri olan Emekli Muhabere Albay İnci Arcan, 30 Ağustos 1955 yılında Kara Harp Okuluna giriş yaptı. Mezun olduktan sonra Genel Kurmay Başkanlığı muhabere bölümünde ilk görevine başladı. Daha sonra GATA Hemşire Okul Komutanı görevinde bulundu. Çalıştığı süre zarfında ilk kadın subay olarak birçok alanda ödüller alan Arcan, 20 Nisan 1983 yılında emekli oldu.

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