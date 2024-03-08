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İlk Türk kadın subaylardan Albay İnci Arcan ziyaret edildi

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#İnci Arcan#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Muğla
İlk Türk kadın subaylardan Albay İnci Arcan ziyaret edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 20:15

Türkiye’nin ilk kadın subaylarından biri olan 86 yaşındaki Emekli Muhabere Albay İnci Arcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Datça’daki evinde ziyaret edildi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’nin ilk kadın subaylarından biri olan Emekli Muhabere Albay İnci Arcan’ı Datça’daki evinde ziyaret etti, çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ile getiren Arcan, anılarını anlatıp, meslekle ilgili tavsiyelerde bulundu.

İlk Türk kadın subaylardan Albay İnci Arcan ziyaret edildi

İlk Türk kadın subaylardan Albay İnci Arcan ziyaret edildi

EMEKLİ MUHABERE ALBAY İNCİ ARCAN KİMDİR?

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin ilk kadın subaylarından biri olan Emekli Muhabere Albay İnci Arcan, 30 Ağustos 1955 yılında Kara Harp Okuluna giriş yaptı. Mezun olduktan sonra Genel Kurmay Başkanlığı muhabere bölümünde ilk görevine başladı. Daha sonra GATA Hemşire Okul Komutanı görevinde bulundu. Çalıştığı süre zarfında ilk kadın subay olarak birçok alanda ödüller alan Arcan, 20 Nisan 1983 yılında emekli oldu.

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İlk Türk kadın subaylardan Albay İnci Arcan ziyaret edildi

 

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#İnci Arcan#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Muğla

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