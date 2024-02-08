İlk Türk astronot yarın Dünya’ya dönüyor

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) görevi sona erdi. Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı dün UUİ’den ayrıldı. Gezeravcı ile birlikte 4 astronot, yapılan hazırlıkların ardından uzay istasyonundan Dragon kapsülüne geçti. Hazırlıkların ardından kapsülün kapıları kapatıldı. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından TSİ 17.20’de UUİ’den ayrılma gerçekleşti ve Gezeravcı’nın dünyaya yolculuğu başladı. Kapsülün, 48 saat sürmesi öngörülen yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

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‘ALTERNATİF PLANIMIZ VAR’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Gezeravcı ile UUİ’den ayrılmadan önce bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin paylaşılan videoda Gezeravcı’nın, “Takriben 47 saatlik uçuş sürecinden sonra 9 Şubat’ta Türkiye saati ile 16.00’da Florida’nın Doğu sahiline, muhtemelen Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapmayı planlıyoruz. Bir de alternatif planlamamız var, farklı hava durumu senaryoları gerçekleşirse bu da 56 saat” dediği görülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görüşmeyi sosyal medyadan, “Adam dönüyor” notuyla paylaştı.

UUİ’DE 18 GÜN KALDI

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay aracı 19 Ocak’ta fırlatıldı. Kapsül, 36 saatlik uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak’ta UUİ’ye kenetlendi.