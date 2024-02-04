İlk Türk Astronot Gezeravcı’nın dönüşü ertelendi

Haberin Devamı

14 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) bulunan ve bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yapan Alper Gezeravcı’nın uzaydan dönüşü için bekleyiş başladı. Normal şartlarda dün Dünya’ya dönüş yolculuğuna çıkmış olması gereken Gezeravcı’nın dönüş tarihi ertelendi. SpaceX’in, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Axiom-3 (Ax-3) ekibini Dünya’ya taşıyacak Dragon uzay aracının 5 Şubat’tan önce UUİ’den ayrılmayacağı ifade edildi.

6 ŞUBAT SAAT 17.50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya’ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava şartlarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tahmini yarın saat 17.00, Dünya’ya dönüş ise 6 Şubat 17.50” ifadelerini kullandı. Ax-3 ekibi için önceki akşam uzay istasyonunda uğurlama töreni düzenlenmişti.

Haberin Devamı

Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu, 19 Ocak’ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX’in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 19 Ocak’ta başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak TSİ 13.40’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmişti.