İlk Türk astronot Gezeravcı'dan gururlandıran 'bayrak' sözleri

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımı şöyle:
“Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.”
Alper Gezeravcı:
“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.”
- “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.”@TURKastro Alper Gezeravcı:— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 24, 2024
“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar.
Ve benim buraya gelmemi sağlayan… pic.twitter.com/pKGkUqHjIj