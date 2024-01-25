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İlk Türk astronot Gezeravcı'dan gururlandıran 'bayrak' sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Alper Gezeravcı#İlk Türk Astronot
İlk Türk astronot Gezeravcıdan gururlandıran bayrak sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 01:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirilen röportajı paylaştı. Gezeravcı, “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiniz?" sorusuna “Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.” yanıtı verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımı şöyle:

“Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.”

Alper Gezeravcı: 

“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.”

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#Mehmet Fatih Kacır#Alper Gezeravcı#İlk Türk Astronot

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