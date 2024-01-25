İlk Türk astronot Gezeravcı'dan gururlandıran 'bayrak' sözleri

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımı şöyle:

“Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.”

Alper Gezeravcı:

“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.”