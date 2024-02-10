İlk Türk astronot Dünya’ya döndü

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı (44), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 18 gün süren görevini tamamladıktan sonra çarşamba günü 3 astronotla birlikte TSİ 17.20’de Dünya’ya dönmek üzere yola çıktı. Axiom-3 (Ax-3) ekibindeki 4 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün, UUİ’den başarıyla gerçekleşen ayrılışının ardından Dünya’ya yolculuğu 47 saat 10 dakika sürdü. Dragon kapsülü dün TSİ 16.30’da ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa indi. Kapsülün okyanusa inişi Türkiye Uzay Ajansı’nın YouTube kanalında canlı olarak takip edildi.

Dragon kapsülü, iniş noktasına yanaşan SpaceX gemisinin güvertesine vinçle çekildi. Ardından Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt kapsülden çıkarıldı. Dünya’ya dönen astronotlar kurtarma gemisi içerisinde bulunan kontrol odasında karantina altında tutulacak. Kontrollerinin ardından su ve yemek ihtiyaçları karşılanacak.

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ERDOĞAN: DAHA ÇOK ALPER GÖNDERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı’ları uzaya, Türkiye olarak göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun tamamlandığını belirterek “İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere toplam 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikte idi. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi” dedi.

Kapsülden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı’nın ilk paylaşımı, “Merhaba Dünya ben geldim” oldu.

TARİHİ GÜN 19 OCAK

Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX’e ait Dragon kapsülü, 19 Ocak Cuma günü NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Yolculuğu 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı. Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin UUİ’den ayrılması 3 kez ertelendi.

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7 Şubat Çarşamba günü UUİ’den ayrılan Dragon kapsülü, dün TSİ 16.30’da Florida’nın Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı.