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İlk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti

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#Ramazan Ayı#Cami#Teravih
İlk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 22:55

Ramazan ayının ilk teravih namazı için İstanbullular camilere akın etti. İstanbullular ’On bir Ayın Sultanı’ Ramazan’ın ilk teravih namazı için Sultanahmet Cami’ne akın etti. Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Sultanahmet Cami’ne gitti.

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 Yatsı ezanının okunması ile birlikte ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı için Sultanahmet Camisi’ne gelen Adem Can Kebapçı, "Ramazanın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden Sultan Ahmet’e geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik" dedi. Mahmut Raşit İnce ise, "Elhamdülillah Ramazan’a kavuştuk. Ramazanı zaten nasıl geçirirsen tüm yılı o şekilde geçiriyorsun, ondan dolayı bu Ramazanı güzel geçirme umudu ile bekliyorduk geldi. İnşallah güzel geçireceğiz, ihlaslı takva bir şekilde. Tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun inşallah. Rabbim hepimize bunun hissini yaşamayı nasip eylesin" şeklinde konuştu.

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#Ramazan Ayı#Cami#Teravih

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