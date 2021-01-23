İlk Millî Arkeoloji Enstitüsü kuruluyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü için hazırlık çalışmaları tamamlandı.



Enstitü, 1898 yılından bu yana Anadolu’da yabancı misyonlara ait sekiz arkeoloji enstitüsü faaliyet gösteriyordu. Bu sefer ilk kez ‘millî’ bir Enstitü devreye giriyor.



Kuruluş çalışmalarından bu yana Enstitü faaliyetlerine yoğun destek veren Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin konuyla ilgili şunları söyledi:



“Enstitü için 2014 yılında harekete geçildi. Yedi yıl süren bilimsel çalışmalar ve AB ile yürüttüğümüz görüşmeler sonunda arkeoloji bilimini yükseltmek, Türk arkeoloji ekolünü oluşturmak amacıyla kurulan Enstitü, Türk ve İslâm Arkeolojisini odağına alarak ülkemize özgü arkeoloji ve kültürel miras anlayışını oluşturmayı amaçlıyor.



TBMM Başkanlığı’na sunulacak Kanun Teklifi Taslağı için çalışmalara, AK Parti Gaziantep milletvekilleri öncülüğünde başlandı. Enstitü projemiz sadece Gaziantep için değil, Türkiye için büyük bir değer olacak.”



Enstitü’nün bilimsel çalışmalarla ülkemize kazandıracağı yüksek değerin ‘kamu diplomasisi’ konusunda da büyük bir kazanım olduğunu belirten Şahin, “Enstitü faaliyetlerinin ülkemizin ‘yumuşak gücüne’ sağlayacağı katkı paha biçilemez. Bu yolda bize desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, iş birlikleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürü bir borç bilirim” dedi.



Enstitü için çalışmalar, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa’dan 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Enstitü merkezi, etkinlik alanları ve Arkeometri Laboratuvarı için Gaziantep’teki Kendirli Kilisesi ile Latin Okulu’nun restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Arkeometri Laboratuvarına sahip ‘ilk’ Enstitü



Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, bünyesindeki Arkeometri Laboratuvarı ile Türkiye’nin ‘saha yönetimi’ laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olacak. Enstitü bünyesindeki Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hâle gelen laboratuvar, arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek bir merkez vasfını taşıyor. Laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütme misyonunun yanı sıra ‘restorasyon’ ve ‘konservasyon’ birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması da amaçlanıyor.



Arkeolojik kazılardan elde edilen örneklerin yurt içinde analiz edilmesini sağlayacak alt yapıya sahip Arkeometri Laboratuvarı, arkeometrik yayınlarla da Türk Arkeolojisini destekleyen ‘yol gösterici’ bir kurum olacak.