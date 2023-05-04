İlk kurşunu kim attı

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İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren mağdur sanık Mahmut Korkular, “Ömer Demir ve Polat Öztürk’ün arasında dükkânın tapusunun teslim edilmemesi hususu ile alakalı mahkemelik bir durum vardı. Ömer Demir’in lehine tanıklık yapınca bunlar bize düşmanlık beslediler. Olay günü her zamanki gibi iş yerimizi açmaya gittik, onların iş yerinde çok sayıda insan vardı. Daha sonra arbede yaşandı, silah sesleri gelmeye başladı içeriden. Memur bey de yaralandı. Vurulan polis memuruna ceketimi çıkararak tampon yaptım” dedi.

Dadashzade’yi öldürdüğü iddia iddiasıyla müebbet ve 275 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan mağdur sanık Kerim Öztürk ise “Önce bunlar ateş ettiler. Mermiler fazla gelince korktum, polisin yetersiz olduğunu anladım ben de ruhsatlı silahımla hedef gözetmeksizin ateş ettim” dedi.

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YURTDIŞI YASAĞI

Mahmut Korkular ile 11 mağdur sanıkyurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Kerim Öztürk ile 4 sanığın ise tahliye talebi reddedildi.

Mahkeme, olayda ilk atışın kimden geldiğinin, kimlerin silahla ateş ettiğinin, görüntülerde pompalı ya da av tüfeğinin olup olmadığının, var ise kimin elinde olduğunun tespiti için olaya ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

AZERBAYCANLI OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

- Aralarında husumet olan iki grup 23 Mayıs 2022’de silahlı çatışmaya girdi. Bu esnada yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade başına isabet eden mermi ile hayatını kaybetti. Bir polis memuru ile 6 kişi de yaralandı. İddianamede, Dadashzade’yi öldürdüğü iddia edilen şüphelinin müebbet ve 275 yıla kadar hapsi, 25 şüpheliye ise 45 yıl ile 285 yıl arasında hapis isteniyor.