İlk korona tahliyesi

Özaydın, hakkında sürdürülen terör soruşturması gerekçesiyle 16 Kasım 2019’da görevinden uzaklaştırılırken, 26 Kasım 2019 tarihinde de tutuklanarak, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Özaydın, yaşadığı bir takım kronik rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye götürülüp getirilirken, COVID-19 önlemleri kapsamında karantina koğuşuna konuluyordu. Avukatı Medya Ateş’in verdiği bilgilere göre, talebi üzerine 2 hafta önce Mardin’e sevk edildi. Ancak Mardin Cezaevi’nde karantina koğuşunun bulunmaması nedeniyle mahkûm koğuşuna konuldu. Özaydın’ın 30 Mart’ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.

Tahliye başvurusunun ardından mahkeme, “kişilerin ve toplum sağlığının tehlikeye gireceği değerlendirilerek adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı” gerekçesiyle tahliye kararı verdi.