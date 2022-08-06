İlk koltuk takımını saklayan patron

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NG Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Nafi Güral (77), 8 yıl önce 6 bin metrekarelik bir alanda Gülsüm Güral Müzesi’ni kurdu ve hayatına bir şekilde dokunmuş eşyaları sergilemeye başladı. Müzede nadide çini, seramik ve porselen örneklerinin yanı sıra yıllar önce satıp sonra yeniden satın aldığı ilk otomobili, yıllarca kullandıktan sonra atmaya kıyamadıkları ilk oturma odası grubu, babasının keresteci dükkânındaki ilk makineden iş hayatında kullandığı kıyafet ve hesap makinelerine kadar toplam 76 bin parça yer alıyor.

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Nafi Güral kızları Sema, Hediye, Gülden ve eşi Gülsüm ile...

YAŞAMDAN BİRER PARÇA

Müze, Nafi Güral’ın eşi Gülsüm Hanım ve kızı Sema Güral Sürmeli’nin hayali üzerine başlangıçta bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulmuş. Kendisi de buna destek vermiş. Nafi Güral için kullanılmış eşyanın anlamı büyük. Günümüzde artık var olmayan eserlerin kıymetinin yeni nesil tarafından bilinmediğini anlatan Nafi Güral, “Kendi yaşamımızın parçalarını getirdik buraya. O tarihlerde kullandığımız halılar, televizyonlar, telefonlar, kollu hesap makineleri... Bunların hiçbir tanesi bugün yok” diyerek, birlikte oturup sohbet ettiğimiz koltukların üzerinde o yıllara döndü ve şunları anlattı:

ATMAYA KIYAMIYORUM

“Biz büyük bir konakta yaşıyorduk. Annem çok ilginç bir kadındı. Biri benim eşim, üç geliniyle aynı evde, bir arada geçindirdi onları. O konaktaki fotoğrafı da burada. Koltuk takımlarına gelince... Biz aynı evde oturuyorduk ama nüfusumuz arttıkça konağa sığamaz olduk. Babamız bize hemen yanında, bitişikte bir ev yaptı. Sabahları orada toplanır, kahvaltımızı yapardık. Büyük bir aileydik. Sonra herkes işine gider, akşam tekrar gelirdik. Babamız bize o evi yaptığı zaman kendimize ait koltuklarımız olmuştu. Eşim Gülsüm Hanım beğendi onları. O tarihlerde oturma odası ve yemek takımını birlikte almıştık. Onlar ilk koltuklarımız, ilk takımlarımız olduğu için bizim için çok anlamlıydı.

Akşamları eve geldiğimde kapıyı açar, koltuklara bakardım. Atmaya kıyamadım onları. İnşaatlarda kullandığım elbiseleri, çalışma masamı atmayıp muhafaza ettim burada. İlk çalışma masamı saklayamadım. O tarihlerde böyle bir düşüncem yoktu. Mesela, otomobillerden bir tanesini satıldığı yerde gittik bulduk.”

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HER BAYRAM TOPLANIRIZ



Babamın yaşattığı geleneği hâlâ sürdürüyoruz. Özellikle bayramlarda bir araya geliyoruz; işte zaman zaman benim otellerimde, zaman zaman abimin otellerinde... Biz ‘büyük aile’ olarak 38 kişiyiz.

Nafi Bey, babasının keresteci dükkânındaki ilk makineden ilk otomobiline kadar, hayatına dokunan 76 bin parçayı müzede sergiliyor.

HAYALİ 10 KİŞİ ÇALIŞTIRMAKTI 5 BİN ELEMANI VAR



KÜTAHYA Erkek Sanat Enstitüsü Makine Bölümü’nü bitirir bitirmez babasının kereste dükkânında iş hayatına atılan Nafi Güral’ın hedefi 10 kişi çalıştırıp kurum olabilmekti. Bugün 5 binin üzerinde çalışanı olan bir şirketler topluluğunun patronu: “Hep hayallerimin peşinden koştum. Hayallerimden bir tanesi 10 kişi çalıştırmaktı. Çünkü o tarihlerde 10 çalışanınız yoksa, bugünkü Sosyal Sigortalar, o günkü adıyla İşçi Sigortaları kapsamında değildiniz. Ben İşçi Sigortaları kapsamına girerek bir kurum olacağımızı hayal ediyordum. İşçi sayımız 10 oldu. Sonraki hedefim 20 oldu. 20’den sonra 50 oldu. Böyle devam etti. Şu anda 5 binden biraz fazla çalışanımız var. Bunların 800 kadarı üniversite mezunu.”