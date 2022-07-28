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İlk kadın belediye başkanının heykeline saldırı: Başını ve ellerini çaldılar

#Mersin#Müfide İlhan#Belediye Başkanı
İlk kadın belediye başkanının heykeline saldırı: Başını ve ellerini çaldılar

Mersin’de 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen, Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan’ın heykelinin başı ve iki eli çalındı. Heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta bulunan, eski Mersin belediye başkanlarından Müfide İlhan anısına yapılan heykele 4 ay arayla 2’nci kez zarar verildi. Belediye personeli, parktaki rutin kontrollerde Müfide İlhan’ın heykelinin baş ve 2 elinin yerinde olmadığını fark etti. Çevrede yapılan araştırmada baş ve ellere ulaşılamadı. Personel, emniyete suç duyurusunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde Kültür Park Saha Sorumlusu Kerem Açıkel, şunları söyledi: "26 Temmuz'da sahadaki personelimizin rutin kontrollerinde, Müfide İlhan heykelinin baş kısmının ve 2 el kısmının koparılarak çalındığı fark edildi. 2 Mart 2022 tarihinde de yine aynı olayı yaşamıştık. O olayda da yine heykelin baş ve el kısımları çalınmıştı. 

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İlk kadın belediye başkanının heykeline saldırı: Başını ve ellerini çaldılar

FEVZİ ÇAKMAK’IN YEĞENİ/Heykeli 4 ayda 2 kez saldırıya uğrayan Müfide İlhan, Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın da yeğeni.

İlk kadın belediye başkanının heykeline saldırı: Başını ve ellerini çaldılar

RESTORE EDİLECEK

Bu olayla da ilgili hukuki süreci başlattık ve yakından takip edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde, parktaki personele bildirmelerini rica ediyoruz. Müfide İlhan heykelinin en kısa zamanda restorasyonunu yapıp eski haline getireceğiz."

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#Mersin#Müfide İlhan#Belediye Başkanı

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