İlk kadın belediye başkanının heykeline saldırı: Başını ve ellerini çaldılar

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Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta bulunan, eski Mersin belediye başkanlarından Müfide İlhan anısına yapılan heykele 4 ay arayla 2’nci kez zarar verildi. Belediye personeli, parktaki rutin kontrollerde Müfide İlhan’ın heykelinin baş ve 2 elinin yerinde olmadığını fark etti. Çevrede yapılan araştırmada baş ve ellere ulaşılamadı. Personel, emniyete suç duyurusunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde Kültür Park Saha Sorumlusu Kerem Açıkel, şunları söyledi: "26 Temmuz'da sahadaki personelimizin rutin kontrollerinde, Müfide İlhan heykelinin baş kısmının ve 2 el kısmının koparılarak çalındığı fark edildi. 2 Mart 2022 tarihinde de yine aynı olayı yaşamıştık. O olayda da yine heykelin baş ve el kısımları çalınmıştı.

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FEVZİ ÇAKMAK’IN YEĞENİ

/Heykeli 4 ayda 2 kez saldırıya uğrayan Müfide İlhan, Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın da yeğeni.

RESTORE EDİLECEK

Bu olayla da ilgili hukuki süreci başlattık ve yakından takip edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde, parktaki personele bildirmelerini rica ediyoruz. Müfide İlhan heykelinin en kısa zamanda restorasyonunu yapıp eski haline getireceğiz."