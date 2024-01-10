İlk duruşmada tehdit tartışması

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Ankara’da 11 Aralık 2023’te oynanan ve MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor’un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, sahaya inen dönemin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı. Koca ile birlikte sahaya inen Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin de yumruklu saldırının ardından yere düşen Meler’i tekmeledi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Koca, Çelikkaya ve Şahin 12 Aralık’ta tutuklandı.

İTİRAZ ÜZERİNE TAHLİYE

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Koca’nın da aralarında bulunduğu toplam 4 şüpheli hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık” suçlarından dava açtı. Koca’ya 13 yıl ceza istenirken, sanıklar Çelikkaya ve Şahin’e 11’er yıl, sanık Osman Erkam Can’a ise 2 yıl 6 ay ceza talep edildi. Sanık avukatlarının itirazı üzerine 27 Aralık günü tutuklu sanıklar Koca, Şahin ve Çelikkaya’nın tahliyesine karar verildi. Davanın ilk duruşması dün Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Sanık Faruk Koca savunmasında tehdit suçunu kabul etmediğini belirterek, “Fakat yaşanan olaydan dolayı üzüntülerimi belirtmiştim. Yine mahkeme huzurunda da üzüntülerimi belirtiyorum. Hayatımın boyunca ilk defa birine fiziki müdahalede bulundum. Üzgünüm” dedi. Meler’in avukatı Halil İbrahim Atabay’ın, “Olay öncesinde olayın gelişimiyle ilgili provoke edecek bir beyan oldu mu?” sorusuna Koca, “Hayır, olayın öncesinde bu olayın gelişimi ile ilgili herhangi bir provoke olmamıştır” yanıtını verdi.

‘HERHANGİ BİR SÖZ DUYMADIK’

Hakem Meler’e tekme attığı tespit edilen sanıklardan Çelikkaya daha önce verdiği ifadelerin geçerli olduğunu söyledi. Sanık Koca’nın avukatının, “Koca’dan Meler’e yönelik bir tehdit sözü duydunuz mu?” sorusu üzerine ise sanık Çelikkaya, “Koca’nın ağzından herhangi bir tehdit sözü duymadım” iddiasında bulundu. Sanık Şahin de savunmasında benzer ifadeler kullandı. 4 yıldır Ankaragücü profesyonel takım sorumlusu olduğunu söyleyen sanık Osman Erkam Can ise savunmasında, “Ben önce gidip kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim. Bu sırada önümden biri boğazıma vurdu, buradan darbe alınca ben de oraya doğru ayağımı salladım. Ancak kesinlikle hakem Umut Meler’e yönelik bir eylemim olmadı. Kendisi zaten bir metre önümde duruyordu, istesem zarar verebilecek durumdaydım” diye konuştu.

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‘21 SANİYE TEKME SALLADI’

Meler’in avukatı ise “Sanık Osman Erkam Can hakem davetiyle sahaya girebilecek kişiler içerisindedir. Olay sırasında herhangi bir hakem daveti söz konusu değildir. Kamera kayıtlarına bakılınca 21 saniye boyunca birden fazla tekme salladığı, ancak isabet ettiremediği görünmüştür” diye konuştu. Savunmaların ardından, mahkeme, hakem Meler’in “en yakın tam teşekkülü devlet hastanesine ya da Adli Tıp Kurumu’na sevki ile kati rapor tanziminin” istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Halil Umut Meler

‘DOĞRUDAN DUYDUM’

- Müşteki Halil Umut Meler beyanında, “Sanık Faruk Koca’nın tehdit sözünü ben doğrudan duydum, şikâyetçiyim” dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen yardımcı hakem Kerem Ersoy da beyanında, “Sanık Faruk Koca olduğumuz yere gelip müştekiye yumruk attı, aynı anda orada bulunan hakemler olarak bizlere yönelik ‘Sizi bitireceğim’ dedi. Ardından da müştekiye hitaben ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Ardından iki şahıs daha geldi, müştekinin yüzüne ve vücuduna defalarca tekme attılar” dedi. Yardımcı hakem Ömer Tolga Güldibi de beyanında benzer açıklamalarda bulunarak, “Sanık arkamızdan gelerek müşteki hakeme yumrukla vurdu, diğer kişilerin de tekme ile vurduğunu gördüm. 2 kişinin tekme attığını gördüm, sanık Faruk Koca yumruk vurduğu sırada önce hepimize yönelik olarak ‘Sizi bitireceğim’ dedi. Ardın müşteki hakeme ‘Seni öldüreceğim’ şeklinde tehditte bulundu, bunu net şekilde duydum” ifadelerin kullandı.