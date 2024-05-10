İlk duruşma 1 Temmuz’da

Haberin Devamı

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Selman Bozkurt yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ateş suikastına ilişkin başlattığı soruşturmayı yaklaşık 16 ayın ardından tamamlayarak, 22 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. İddianameyi kabul eden mahkemenin, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz tarihinde yapılmasına karar verirken, ara kararların yer alacağı tensip zaptının ise henüz tamamlanmadığı belirtildi.