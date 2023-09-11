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İlk ders zili çaldı: Demirören Medya Lisesi'nde ikinci yıl başladı

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#Demirören Medya Lisesi#2023-2024 Eğitim Yılı#Ders Zili
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 11:53

Okullarda ders zilinin çalmasıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yeni dönem heyecanı vardı. Geçtiğimiz yıl açılan Demirören Medya Lisesi'nde 2. yıl başladı.

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Demirören Medya Lisesi'nde bugün ilk ders zilinin çalmasıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Lisede eğitim gören öğrenci ve öğretmenler CNN TÜRK canlı yayınında duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"GÜZEL YARINLAR BİZİ BEKLİYOR"

Demirören Medya Lisesi Müdürü Atilla Ertoğan, yaptığı açıklamada "Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Hepimiz çok heyecanlıyız. İkinci yılımızdayız bu sene. Büyük umutlarla açtığımız okulumuzda güzel yarınlar bekliyor bizi." ifadelerini kullandı.

Radyo televizyon ve gazetecilik programında eğitim gören öğrenciler, yeni dönemin ilk gününde heyecanlı olduklarını söyleyerek okulda aldıkları eğitimi anlattı.

TÖRENE MELTEM DEMİRÖREN DE KATILDI

Demirören Medya Lisesi'ndeki ilk ders zili töreni CNN TÜRK canlı yayınında ekranlara geldi. Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Demirören Medya Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Gülgün Yavuz ve DHA Genel Müdürü Celal Korkut da katıldı.

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İLK YIL İNGİLİZCE EĞİTİM ALACAKLAR

Demirören Medya Lisesi'nde eğitim görecek olan hazırlık sınıfı öğrencileri, ilk yılında İngilizce ders alacak. 

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#Demirören Medya Lisesi#2023-2024 Eğitim Yılı#Ders Zili

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