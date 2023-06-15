İlim Yayma Ödülleri... Büyük ödül 150 altın

Haberin Devamı

Önceki yıllarda Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 kategoride verilen ödüllere bu yıl vakfın kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle bir de “Özel Ödül” kategorisi eklendi.Vakfın Başkanı Bilal Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, 16 Mayıs’ta başlayan başvurular, 14 Temmuz 2023’e kadar www.ilimyaymaodulleri.org sitesinden yapılabilecek. Daha sonra hakemlik değerlendirmeleri süreci başlayacak.

Türkiye’nin Nobel’i olarak kabul edilen ve her iki yılda bir düzenlenen ödül töreninde büyük ödül 150 altın olacak. Ödüllerini almaya hak kazanana araştırmacılar ödüllerini yıl sonunda düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden alacaklar.