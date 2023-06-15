×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İlim Yayma Ödülleri... Büyük ödül 150 altın

Güncelleme Tarihi:

#İlim Yayma Vakfı#İlim Yayma Ödülleri#Altın
İlim Yayma Ödülleri... Büyük ödül 150 altın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

İlim Yayma Vakfı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği İlim Yayma Ödülleri’ne başvurular devam ediyor.

Haberin Devamı

Önceki yıllarda Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 kategoride verilen ödüllere bu yıl vakfın kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle bir de “Özel Ödül” kategorisi eklendi.Vakfın Başkanı Bilal Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, 16 Mayıs’ta başlayan başvurular, 14 Temmuz 2023’e kadar www.ilimyaymaodulleri.org sitesinden yapılabilecek. Daha sonra hakemlik değerlendirmeleri süreci başlayacak.

Türkiye’nin Nobel’i olarak kabul edilen ve her iki yılda bir düzenlenen ödül töreninde büyük ödül 150 altın olacak. Ödüllerini almaya hak kazanana araştırmacılar ödüllerini yıl sonunda düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden alacaklar.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlim Yayma Vakfı#İlim Yayma Ödülleri#Altın

BAKMADAN GEÇME!

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat
Aileler dikkat Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

Aileler dikkat! Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

#Elektronik Sigara
Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes