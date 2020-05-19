İlim Ne Demek? İlim Nedir? İlim Tdk Kelime Anlamı

TDK açısından ilim kelimesine karşılık olarak, ‘bilim’ sözcüğü gelmektedir. Özellikle fiziki evreni deney ve gözlem üzerinden araştıran; merak, inanç ve amaç ile beraber desteklenen çalışmalar bütünü olarak da söylemek mümkün.

İlim Ne Demek?

Bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin inanç ve bir nesne şeklinin zihinde oluşması gibi farklı anlamlar üzerinden ele almak mümkün. TDK açısından ise ilim ile beraber karşılık olarak bilim kelimesi çıkmaktadır. Aynı zamanda ilim bilgisizliğin karşıtı olarak da anlatılır.

İlim Nedir?

Gerçekte birebir olarak örtüşen ve bu konuda merak ile inanç üzerinden araştırma gerçekleştirme durumuna ilim denmektedir. Dini açıdan ise alimler tarafından da ele alınan ve adına alem denmiş şeklinde ifade edilmektedir. Beşeri olarak dile getirilecek olan ilim kelimesi, insanlar adına yaratılmış olan gerçeklik biçiminde öne çıkabiliyor.

Hem bilgi alanları hem de bilgide kesinlik derecesi kapsamında ilim kelimesi ele alınabilmektedir. Gerçek dünya içerisinde bilim ile karşılık bulurken, dini açıdan da yaratılan âlemler şeklinde ifade edilebilmektedir. Her iki anlamı üzerinden de gündelik yaşamın içerisinde kullanmak mümkün. Ayrıca bazı yazılı kaynaklarda ve eserlerde karşılaşıldığı zaman bu anlamlar eşliğinde cümle anlaşılabilir.