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Ilıcak, Altan ve Yalçın’a FETÖ cezası

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#FETÖ#Nazlı Ilıcak#Ceza
Ilıcak, Altan ve Yalçın’a FETÖ cezası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla yargılanan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan 16 Şubat 2018’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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İtiraz üzerine Yargıtay iki kez bozma kararı vermişti. Mahkeme, son duruşmada “silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan takdir indirimi uygulayarak Nazlı Ilıcak’ı 5 yıl 3 ay, Fevzi Yalçın’ı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Hüsrev Altan’a “silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 6 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verilerek indirim uygulanmadı. Yakup Şimşek’in ise beraatine karar verildi.

 

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#FETÖ#Nazlı Ilıcak#Ceza

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