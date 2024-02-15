Ilıcak, Altan ve Yalçın’a FETÖ cezası

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İtiraz üzerine Yargıtay iki kez bozma kararı vermişti. Mahkeme, son duruşmada “silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan takdir indirimi uygulayarak Nazlı Ilıcak’ı 5 yıl 3 ay, Fevzi Yalçın’ı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Hüsrev Altan’a “silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 6 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verilerek indirim uygulanmadı. Yakup Şimşek’in ise beraatine karar verildi.