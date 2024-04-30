İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini dinledi

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maden Tetkik Arama (MTA) Müdürü Vedat Yanık, Maden ve Petrol İşleri (MAPEK) Genel Müdürü Arslan Narin, bakanlığa bağlı daire başkanları, jeoloji mühendisleri ve başmüfettişlerden oluşan heyeti kabul etti. Uslu, toplantı öncesinde komisyonun kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili, “17 Nisan tarihinde üyeler okundu ve toplantı çağrısı yapıldı. Biz de 18 Nisan tarihinde toplantımızı yaptık ve ardından geçen hafta da yol haritamızı belirledik. Bu haftada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Komisyon teşekkül ettiği andan itibaren biz çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve bundan sonra da hızlı bir şekilde götüreceğiz. Dolayısıyla karar alındığı tarihten sonra Meclis İç Tüzüğü, Meclis yapısı nedeniyle o süreçte belki farklılıklar ortaya çıkmış olabilir ama biz komisyon olarak görev tevdi edildikten sonra hemen çalışmaya başladık” diye konuştu.

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'YAVUZYILMAZ: BU GECİKMENİN TELAFİSİ YOK'

Başkan Uslu’nun sözleri üzerine söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, komisyonun çalışmalara geç başladığını kaydederek, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Amasra Maden ocağında gerçekleşen grizu patlamasından sadece 12 gün sonra meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. Aynı zamanda yapılan soruşturmaya da yön vermesi bakımından çok kıymetli bilgilerin ortaya çıkmasında çok üstün bir çaba göstermişti. Ancak burada Erzincan’da yaşanan bu felaketten çok sonra yani 70 günün üzerinde bir süre geçtikten sonra komisyonun faaliyetine başlaması aynı zamanda bölgede hızla toplanması gereken deliler, değerlendirmesi gereken süreç ve yapılması gereken araştırmaları TBMM çatısı altındaki görev alanında maalesef bir gecikmeye sebebiyet vermiştir. Burada görevini yürüten araştırma komisyonun çok önemli olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Bu denli bir gecikmenin arada bir seçim olmasına rağmen bir mazeret kabul etmeyeceğini bir kez daha vurguluyorum. Belki bu araştırma komisyonu çalışmalarına daha erken başlamış olsaydı şu anda göçük altında kalan 7 işçimiz belki de daha önce çıkarılabilecekti. Bu gecikmelerin bir telafisi yok” ifadelerini kullandı.

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'USLU: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASININ KOMİSYON İLE İLGİSİ YOK'

Uslu, Yavuzyılmaz’ın sözlerine cevaben, “Sayın vekilim sizi dinledim. Biz araştırma komisyonu olarak görevimizin başındayız. Çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının komisyonun toplanıp toplanmasıyla ilgisi yoktur. Bölgede farklı partilerden milletvekilleri de var. Olay olur olmaz arama kurtarma ekipleri AFAD koordinasyonunda diğer bakanlıklarımız ve bakanlarımız bölgede her türlü arama çalışmasını yapmaktadır. Biliyorsunuz heyelan tehlikesiyle kısa bir süre ara verildi ama onun dışında bölgede 7-24 bu arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmaları ile komisyon toplantısı arasında bir bağ kurmanın doğru olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

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‘HİÇ KİMSENİN KAFASINDA SORU İŞARETİ KALMAYACAK’

Uslu, İliç maden kazasının ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini belirterek, “Bakanlıklarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, akademisyenlerimizi, sektör temsilcilerimizi, hepsini dinleyeceğiz. İliç’teki kazayı ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Objektif, şeffaf, tutarlı ve tarafsız bir çalışma ortaya koyacağız. Geniş bir çalışma yapacağız. Olabildiğince herkesi dinlemeye çalışacağız, vakit çerçevesinde. Hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde inşallah hep beraber araştırmamızı, incelememizi ve raporlamamızı gerçekleştireceğiz. Bu kazayı araştıracağız, bu olayı araştıracağız, ihmal süreçlerini ve bundan sonra bu tür kazaların olmaması için neler yapılması gerekiyor bu konuda da çalışacağız. Komisyon olarak ‘Önce insan önce çevre sonra madencilik’ anlayışıyla güvenli ve sürdürülebilir bir madencilik mimarisinin oluşmasına katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu çalışma tamamlandıktan sonra tekliflerimizi, önerilerimizi, eleştirilerimizi raporlayacağız, Genel Kurul ve ilgili kurumlara sunacağız” dedi.

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‘İLİÇ’TE YERİNDE İNCELEME YAPACAĞIZ’

Uslu, komisyonun çalışma takvimine ilişkin bilgiler paylaşarak, “Planlamamız şöyle; önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, bundan sonra sırasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını 2 Mayıs günü dinleyeceğiz. 3 Mayıs günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde yine aralarda istişare edelim. Pazartesi günü AFAD ve Devlet Su İşleri, özellikle biliyorsunuz su kirliliği gündeme geliyor. Onları dinledikten sonra komisyonumuz ile ilgili firmayı burada mı dinleyelim orada mı dinleyelim konusunu tartışacağız. Onu da ortaya koyduktan sonra önümüzdeki hafta İliç’te yerinde inceleme yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.