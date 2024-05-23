İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu: Farklı altın maden sahalarında da incelemeler yapacağız

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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 5 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin, belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantıda, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve heyetini dinledi. Başkan Uslu, toplantı öncesi komisyonun kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Biliyorsunuz, 4 kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı ve 5 kardeşimizle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor. Komisyon olarak şu ana kadar farklı bakanlıkları, farklı kurumları dinledik. Bundan sonraki süreçte de çalışma planımızı beraber belirlemeye çalışıyoruz. Yine kamu kurumlarından dinleyeceklerimiz var ama daha çok meslek odaları, sektör temsilcileri, akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütleriyle gerekli temasları kuracağız. Onlardan raporlar alacağız ve dinlemeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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'YASAMA VE YÜRÜTMENİN YAPACAĞI ÇALIŞMALARA KAYNAK OLACAK'

Uslu, komisyonun çalışma takvimine komisyon üyelerinin istişareyle karar vereceğini kaydederek, "Sahada farklı altın maden ocaklarında da incelemeler yapmayı planladığımızı da belirtmek istiyorum. Bununla birlikte mümkün olduğunca geniş kitleyi dinlemeye çalışıyoruz. Herkese söz hakkı vermeye çalışıyoruz, veremediklerimiz de olursa ilgili kurumlardan, akademik dünyadan ulaşanlara da diyoruz ki, gerekirse biz sizden yazılı olarak da raporlar alırız. Çünkü çalışma süremiz sınırlı. Bu raporları da aldıktan sonra komisyon üyesi arkadaşlarımıza da paylaşacağız. Hedefimiz tekrar söylemek istiyorum; önce insan, önce çevre, sonra güvenilir ve sürdürülebilir bir altın madenciliği mimarisi ve politikası oluşturulmasına katkı sunmak. İnşallah rapor hazırladıktan sonra yasamanın ve yürütmenin yapacağı çalışmalara hem kaynak teşkil edecek hem de destek olacak bir sonuç ortaya çıkacaktır" diye konuştu