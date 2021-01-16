İlhamınızı nasıl alırsınız?

1) STİL VE MAKYAJ TÜYOLARI

@maritsanbul







Instagram ismi ‘Maritsanbul’ olan Meriç Küçük’ün hesabında farklı bütçelere göre stil önerileri ve makyaj tavsiyeleri bulabilir, Küçük’ün sade tarzından ilham alarak gündelik giyiminize şık dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Neslişah Şatıroğlu’nun önerisi.

2) ‘HAYATIN RUHUNA SAHİP’

@civilking







Fotoğrafçı Mehmet Kırali’nin yönettiği hesap için Tolga Akyıldız “Fotoğraf ve seyahat ilgi alanınızdaysa, ‘hayatın ruhuna sahip’ tek bir kareyle bile ilham almak için mutlaka göz atmalısınız” diyor.

3) ÇEVRİMİÇİ DERSLER DE VAR

@sevda.karayalcin







Yoga ve meditasyonla ilgili içeriklerin paylaşıldığı bir hesap... Elif Türkölmez: “Fotoğraflarında ve yazılarında yogayı yaşıyor. Çevrimiçi derslerine kaydolarak yogayı içtenlik ve şefkatle öğrenebilirsiniz.”

4) DEKORASYONLA İLGİLİ

@_daire_







Instagram hesabında dekorasyona dair farklı fikirler bulabilirsiniz. Elçin Yahşi hesabı şöyle tanımlıyor: “Hem insan hikâyeleri hem de dekorasyon konusunda ilham almak için...”

5) MUTFAĞI SEVENLERE

@semsadenizsel







Aşçı Şemsa Denizsel’in hesabında mutfakla ilgili ilginç bilgilere ulaşabilir, birbirinden lezzetli tariflerin nasıl pratik uygulandığını görebilirsiniz. Çağdaş Ertuna’nın tavsiyesi.

6) SANATLA İÇ İÇE

@absurdizi







Edebiyat ve sinema konularında paylaşımların yapıldığı hesapta kültür-sanatla ilgili isimlerden alıntılar oluyor. Cem Güventürk “Güncel sanatı en yakından takip eden ve bunları okuyucusuna çok iyi aktaran bir hesap” diyor.

7) SPOR YAPMAK İSTEYENLERE

@eminebasarir







Antrenör Emine Başarır’ın yönettiği hesapta çeşitli egzersiz ve sağlıklı yaşam ipuçları paylaşılıyor. Tolga Akyıldız: “Eğer egzersiz yaşam biçiminiz olsun istiyorsanız iyi bir sporcunun, deneyimli bir antrenörün, samimi bir annenin önerilerine kulak verin”.

8) SEYAHAT TUTKUNLARINA

@ozlemavcioglu







Özlem Avcıoğlu hesabında, yurtiçi ve yurtdışı seyahat paylaşımları yapıyor. Hesaptaki fotoğraflar, insana bavul hazırlatıp yola çıkaracak cinsten... Çağdaş Ertuna’nın önerisi.

9) MOTİVASYONUNUZ ARTSIN

@ecetargit







Ece Targit Günşiray’ın hesabı için Neslişah Şatıroğlu “Kendi yoga ve meditasyon stüdyosunu kuran Ece’nin hesabına, iyi hissettiren ve motivasyon sağlayan notlar bulmak için uğruyorum” diyor.

10) KİTAPLAR HAKKINDA HER ŞEY

@1kitap.1mekan







Duygu Özdemir’in hesabında her türden kitap hakkında nefis anlatımlar bulabilirsiniz. Cem Güventürk: “Gerçekten ufuk açıcı kitapları tanıtan ve inceleyen bir hesap. Çekimlerin yapıldığı mekânlar da hayli ilgi çekici”.