İlhami Erdil vefat etti

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1.5 yıl önce zatürre hastalığı geçiren İlhami Erdil, evindeyken göğsünde oluşan ağrı ile rahatsızlandı. Hemen Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Erdil, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlhami Erdil, bugün Heybeliada Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Heybeliada Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

RÜTBESİ SÖKÜLDÜ

24 Ağustos 2001 tarihinde, emekli olduktan birkaç yıl sonra hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğu sırada haksız mal edindiği ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açılan İlhami Erdil, cezaevine konulmuştu. Ayrıca ‘oramiral’ rütbesinden ‘er’ rütbesine indirilmişti. Bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 3 Temmuz 2008 tarihinde serbest kalan Erdil, evli ve bir çocuk babasıydı.