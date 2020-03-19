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Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

İlginç manzara! Güneş'in çevresindeki halkalar herkesi şaşırttı!

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İlginç manzara! Güneş'in çevresindeki halkalar herkesi şaşırttı!
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Bangladeş’te bugün öğle saatlerinde güneşin etrafından görünen yuvarlak çizgiler ülkedeki vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Yaşanan ilginç güneş manzarası izleyenleri şaşırttı.

Güney Asya ülkesi olan Bangladeş’in kuzey bölgesinde bugün güneşin etrafında gökkuşağına benzeyen bir yuvarlak gözlemlendi. Daha sonra ülkenin her tarafından da gözlemlenen bu ilginç güneş, vatandaşların merakını uyandırdı. Ay ve güneşin tutulmasını gören ancak böyle bir şey daha önce görmeyen vatandaşlar evlerinden çıkarak ilginç güneşini kadrajladı. Vatandaşların çektiği fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşınca kısa bir sürede ülke gündemine oturdu.

İlginç manzara Güneşin çevresindeki halkalar herkesi şaşırttı

Bangladeş’te gözüken ilginç güneşini gören vatandaşlar, konuyu daha anlayabilmek için hemen araştırmayı da başladı.

İlginç güneş manzarası ülkede gündem oldu
daha fazla video için

Yapılan araştırmada, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) web sitesinde yer alan bilgilere göre güneşin etrafında gözüken bu durumun ‘Halo’ olduğunu öğrenildi. Türkçe adıyla da ‘Hale’ denilen güneşin etrafında görünen bu şey genellikle bölgede yağmur, şimşek ve fırtına olacağı anlamına geliyor. Genellikle, buz kristalleri taşıyan yüksek bulutlar, fırtına öncesinde bu halde görüldükten, yaklaşık 24 saat içinde görüldüğü bölgede fırtına bekleniyor. Bazen ayın etrafında da gözükebilen bu durum zaman zaman ortaya çıkmasına rağmen herkes tarafından görülemiyor. Bu durum, her zaman çıplak gözle göremediği için kimi hayatta ilk defa görmüş oluyor.

İlginç manzara Güneşin çevresindeki halkalar herkesi şaşırttı

Öte yandan, Bangladeş’te çıkan bu ilginç güneşin manzarası yaklaşık 1 saat sonra yok oldu.

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