İlginç görüntü! Ağzıyla boz ayıya şeker yedirdi

Haberin Devamı

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli hayvan sever, aracına yaklaşan boz ayıya aracının camını açarak ağzına aldığı şekerle besledi. Araboğa’nın ağzına aldığı şekeri boz ayıya yedirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.