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İlginç görüntü! Ağzıyla boz ayıya şeker yedirdi

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#Boz Ayı#Bitlis#Nemrut Krater Gölü
İlginç görüntü Ağzıyla boz ayıya şeker yedirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 12:38

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan boz ayıyı ağzıyla besledi.

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2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli hayvan sever, aracına yaklaşan boz ayıya aracının camını açarak ağzına aldığı şekerle besledi. Araboğa’nın ağzına aldığı şekeri boz ayıya yedirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İlginç görüntü Ağzıyla boz ayıya şeker yedirdi

 

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#Boz Ayı#Bitlis#Nemrut Krater Gölü

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