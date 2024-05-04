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İletişim Başkanlığı, 'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddialarını yalanladı

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#Emine Erdoğan#Helikopter Pisti#Yalanlama
İletişim Başkanlığı, Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 21:33

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

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İletişim Başkanlığı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.' iddiası doğru değildir. Ankara Polatlı’daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir" denildi. 

 

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#Emine Erdoğan#Helikopter Pisti#Yalanlama

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