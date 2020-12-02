MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür
GeriGündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda korumasının en asli görevi olduğunu belirterek, "Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir. Millet iradesi ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle